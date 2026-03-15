רובי M-16 ותחמושת אותרו בבית מגורים באום אל פאחם - המשטרה סיכלה פשע מתוכנן | כוחות משטרה ולוחמי החטיבה הטקטית פשטו על מבנה בעיר וחשפו כלי נשק מוסלקים וציוד לחימה רב | במשטרה מעריכים כי הממצאים הוכנו לשימוש פלילי קרוב (חדשות, פלילים)
תופעת ההברחות באמצעות רחפנים הפכה לצונאמי של ממש וגבול מצרים הפך לאוטוסטראדה של ממש | היום תצפיות צה"ל, בשיתוף מערך הבקרה האווירית זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה | כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן שנשא שלושה נשקי M16 (צבא)
לוחמי יחידת יס"מ מרחב יהודה ובלשי היחידה לחקירות פשעים במרחב יהודה, עצרו הלילה שני חשודים פלסטינים כשברשותם נתפס נשק מסוג M16 ומחסנית מלאה בכדורים | על פי הודעת המשטרה, שני החשודים הפלסטינים, נעצרו והועברו להמשך חקירה ביחידה לחקירות פשעים במרחב יהודה (ביטחון, משטרה)