חמאס נערך לפרסם בקרוב את זהות המנהיג הבא של ארגון הטרור, עם סיום הבחירות הפנימיות שנערכו לאחרונה, ההכרזה צפויה במהלך חודש הרמדאן | ההתמודדות בשלב הסופי היא בין חליל אל-חיה, לבין חאלד משעל, הנבחר מבין השניים יחליף את המועצה הזמנית שהוקמה בעקבות החיסול של סינוואר (העולם הערבי)
שגרירו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש בקרוב עם המחבל חליל אל-חיה, בכיר ארגון הטרור חמאס | בניגוד למדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב, ויטקוף צפוי להיפגש פעם נוספת פנים מול פנים עם האיש הבכיר ביותר שנשאר לחמאס חו"ל | כל הפרטים (חדשות)
שליחו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיג חמאס חליל אל חיה, למרות מדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב שלא לשאת ולתת עם גורמי טרור | טראמפ אמר כי ישוחח עם בן סלמאן על נורמליזציה עם ישראל, דיווח לפיו הוא שוקל למכור לסעודיה את החמקן המתקדם | הצפות באזורים נרחבים בארץ (חדשות)
מנהיג חמאס ח'ליל אל חיה התייחס לעיכוב בשחרור החללים החטופים וטען כי ארגון הטרור עושה הכל בכדי לאתר את החללים אך בשל הלחימה שניהלה ישראל ושינוי פני הרצועה - קשה לאתר את כל החללים החטופים: "ישראל שינתה את פני הקרקע בעזה, בחלק מהמקרים כבר לא ידוע היכן הם נקברו" (חדשות, בעולם)
מנהיג חמאס בעזה, חליל אל־חיה, הכריז כי ההסכם שהושג כולל הפסקת אש קבועה, פתיחת מעבר רפיח והחזרת שבויים – "העולם נדהם מחוסן העם בעזה". בהצהרתו הזכיר את בכירי חמאס שחוסלו, וברך את "גיבורי ההתנגדות" שלקחו חלק במו"מ בשארם א־שייח | בירושלים, ישיבת הממשלה לאישור העסקה תיפתח באיחור ניכר (בארץ)
בכיר חמאס חליל אל-חיה שמשמש כראש צוות המשא ומתן של ארגון הטרור התייחס בראיון לכלי תקשורת ערבי לשיחות המשא ומתן המתקיימות בתיווך ארה"ב, קטאר, מצרים וטורקיה | מחר יגיעו הבכירים הישראלים והאמריקנים לשארם א-שייח', במקביל להצטרפותו של ראש ממשלת קטאר (חדשות)
בא הרוג ברגליו: איש הטרור חליל אל אחיה שעומד בראש חמאס חו"ל, הוא האיש שמייצג את חמאס בשיחות שיחלו הערב בקהיר | לפי דיווח בערוץ חדשות ערבי, על חליל אל-חיה הוטל תפקיד כפול: עסקה עם ישראל ויצירת אחדות פנים-פלסטינית | בקהיר כבר מתכוננים להגעתו של האיש שישראל ניסתה לחסל, עם אבטחה מקסימלית (חדשות)
בכירי ארגון הטרור שלא חוסלו על ידי ישראל בתקיפה מוחזקים במתחם מאובטח בקטאר, כך עולה מדיווח שפורסם ב'ידיעות' | לפי הדיווח, על הבכירים נאסר לעשות שימוש בטלפון סלולארי או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, בעוד שמצרים מאבטחת את מנהיג הג'יהאד האיסלמי זיאד נחלה | כל הפרטים (מדיני)
בפעולה מדויקת שביצעה ישראל בקטאר, ניסו כוחות הביטחון לפגוע בבכיר חמאס ח'ליל אל-חיה | בשל שיקולים מדיניים, נמנע שימוש בחימוש כבד מחשש לפגיעה באזרחים ולנזק סביבתי | אף שהיעד לא חוסל, גורמים ביטחוניים סבורים כי התקיפה העבירה מסר חד להנהגת חמאס - אין עוד מקומות מוגנים | גורם ביטחוני ציין: "עד אתמול הם ישבו בבתי מלון וקיבלו החלטות בנחת | כעת הם נדרשים לשקול מחדש את דרכם" (צבא וביטחון)
למרות שבנו נמנה עם המחוסלים, בכיר החמאס חליל אל חיה שלדברי ארגון הטרור שרד את ניסיון החיסול - לא נראה בהלוויה שנערכה בקטאר | בכיר חמאס הודה היום בהודעה רשמית כי גם אשתו של אל חיה נפצעה, וכן אשת בנו שחוסל | בישראל עדיין שומרים על עמימות וטרם ברור אם התקיפה הצליחה (ביטחון)
דייויד איגנישיוס, כתב בכיר בעל טור בוושינגטון פוסט פרסם היום טור בו הוא מביע התנגדות לפעולה של ישראל בקטאר | בשולי הדברים, הכתב חשף שישראל וארה"ב התחייבו אך לפני חודש שמתקפה כזו לא תתרחש בעתיד | וגם: מה הוא חושב על תוצאותיה של התקיפה? (בעולם)