מאז פרוץ המלחמה מול איראן בסוף פברואר, עיראק הפכה לזירה בוערת של חילופי מהלומות בין צבא ארצות הברית למיליציות הפרו-איראניות | בלב המהומה, חיסולו של בכיר "גדודי חיזבאללה" שהיה אמון על חטיפתה של החוקרת אליזבת צורקוב בבגדאד (העולם הערבי)
אליזבט צורקוב ששוחררה אחרי שבי של כשנתיים בעיראק, הגיבה בחשבונה בטוויטר לפרסום של N12 על חיסול שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בעזה | היא סיפרה לעוקביה באנגלית: "כך דיווח הערוץ הנצפה בישראל על הריגת בנים בני 10 ו-12 בחאן יונס" (אנשים)
אליזבט צורקוב, הישראלית-רוסייה ששוחררה במפתיע על ידי קטאיב חיזבאללה השבוע "לא האמינה ששוחררה עד ששמעה אנגלית" | בכתבה שפורסמה בעיתון סעודי תיארו את הליך השחרור של החוקרת הצעירה, שלב אחר שלב | וגם: זה המניע שעמד מאחורי ההחלטה הדרמטית לשחררה (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על שחרורה של אליזבט צורקוב, הישראלית שנחטפה בעיראק | הוא כתב כי "אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה, לאחר שעונתה בשבי במשך חודשים רבים" | נתניהו: "עבודה מאומצת של חודשים ארוכים" (מדיני, בעולם)
ארצות הברית מנהל משא ומתן בנוגע לשחרורה של החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שנחטפה לפני כשנתיים בבגדד, בארה"ב התחייבו לשחרר עצור איראני ועוד עצורים שחשודים בתקיפות של יעדים אמריקנים | ישראלים קיבלו במהלך השבת שיחות טלפון עם קולות חטופים (חדשות)
ממשל טראמפ שיגר מסר מאיים לעבר ממשלת עיראק עימה היא מקיימת קשרים, אם לא תשחרר את הישראלית-רוסיה אליזבת צורקוב, כך עולה מדיווח ערבי | ארה"ב אמרה לעיראק שהיא רואה בה אחראית לגורלה של החטופה (חדשות, מדיני)