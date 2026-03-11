עליית מדרגה מסוכנת: ממשל טראמפ הגדיר רשמית את אפגניסטן כ"מדינת כליאות שווא" – סיווג קיצוני שניתן לאיראן יממה בלבד לפני פתיחת המבצע הצבאי נגדה | בוושינגטון דורשים שחרור מיידי של בני הערובה האמריקנים ומזהירים: "הטאליבן ישלם מחיר כבד" (בעולם)
לאחר מתקפות הדדיות לאורך הגבול ותקיפות עומק בערים מרכזיות באפגניסטן, הודיע שר ההגנה הפקיסטני כי “הסבלנות נגמרה”; דיווחים על עשרות הרוגים משני הצדדים, נתונים סותרים לגבי היקף האבדות והישגי הלחימה (בעולם)
מתקפה פקיסטנית קטלנית על מחנות טרור הותירה אחריה עשרות הרוגים והביאה את המתיחות האזורית לנקודת רתיחה מסוכנת | בעוד איסלאמבאד מציגה 'ראיות חותכות' לטרור חוצה גבולות, קאבול נשבעת לנקום ומקרבת את שתי השכנות אל עבר עימות חזיתי חסר תקדים (העולם הערבי)
ממעצר מדורו בשידור חי ועד לכתובות הגרפיטי בטהרן: המהלך המהיר של טראמפ שמטלטל את העולם ומעורר תקוות וחששות | אבל האם "עריפת ראש" המשטר היא אכן בשורה של חופש, או מלכודת מסוכנת שתוליד רק כאוס ופיצוץ עולמי? | הניסיון המר של ארה"ב (חדשות בעולם)
עשור וחצי לאחר חיסולו, בכיר ב-CIA סיפר כי מייסד אל-קאעידה, אוסאמה בן לאדן, שהיה הטרוריסט המבוקש ביותר בארצות הברית לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, נמלט מאפגניסטן כשהוא מחופש לאישה | הבכיר הוסיף וחשף כי לקח להם זמן להבין שהמתורגמן שעבד בפיקוד המרכז היה פעיל אל-קאעידה (העולם הערבי)
פקיסטן ואפגניסטן השכנות הידרדרו לעימות צבאי חריף בגבול, לאחר תקיפות אוויריות פקיסטניות בעומק אפגניסטן בתגובה למתקפות הטאליבן |עשרות אזרחים באפגניסטן נהרגו ומאות נפצעו בחילופי המהלומות | אחר הצהריים משרד החוץ של פקיסטן הודיע על הפסקת אש שהחלה היום ותמשך יומיים, בממשלת הטאליבן של אפגניסטן אישרו את הדבר (העולם הערבי)
אזרח ארה"ב אמיר אמירי, שהוחזק בשבי הטליבאן באפגניסטן, שוחרר לחופשי באמצעות תיווך קטארי | אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביקר באפגניסטן | קטאר גם סייעה לשחרר בני זוג בריטיים, שנכלאו באפגניסטן למשך שמונה חודשים והחודש שוחררו מהכלא בקאבול (בעולם)
אירוע תעופתי חריג אירע בשבוע האחרון בשדה התעופה בהודו, כאשר נער בן 13 מאפגניסטן הצליח לשרוד מסע מסוכן בתוך התא של גלגלי הנחיתה של מטוס נוסעים שטס מקאבול לדלהי| הטיסה נמשכה 94 דקות, בטמפרטורות של כ־50 מעלות מתחת לאפס ובמחסור חריף בחמצן, תנאים שמובילים לרוב למוות תוך דקות, אך הצליח הנער לשרוד ללא פגיעות חמורות (תעופה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר אתמול מסר מאיים בו דרש מטליבאן להשיב לארה"ב את בסיס הצבא האמריקני בגרם בו שהו הכוחות האמריקנים במדינה עד לנסיגת ארה"ב ב-2021 | טראמפ הבהיר ש"דברים רעים יקרו" אם כוחות הטרור של הטליבאן לא ישחררו את השטח (בעולם)
האפגנים מלקקים את פצעיהם לאחר רעידת האדמה ביום ראשון שגבתה לפי הערכות מערביות את חייהם של כ-800 בני אדם | עדויות שפורסמו הבוקר ב'רויטרס' תיארו את המצב הקשה במדינה הנשלטת בידי ארגון הטרור טליבאן, לאחר הרעידה העוצמתית | בריטניה ומדינות נוספות כבר שולחות סיוע לארגון הטרור (בעולם)
הטליבאן הודיע כי "יחקור" אירוע במסגרתו נשים עובדות או"ם קיבלו איומי מוות על חייהן במדינת הטרור אפגניסטן, הנשלטת בידי טליבאן | לפי הדיווחים, האירועים התרחשו במאי האחרון כאשר נשים שעובדות בצוותי האו"ם אוימו על חייהן "בצורה מפורשת" (בעולם)
על רקע ירידת מפלסי מי התהום, גידול אוכלוסייה עצום ועשור של ניהול כושל לצד השפעות שינויי אקלים - עיר הבירה של אפגניסטן על סף קריסה תשתיות | למעלה משישה מיליון תושבים כבר חווים מחסור חמור במים, כאשר קפאון הסיוע הבינלאומי תחת ממשל הטליבאן מעמיד אותם בפני סכנת רעב, הגירה המונית והתפשטות מחלות (בעולם)