בישראל קובעים שישנה ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - בין היתר בגלל פגיעה קשה במשגרים וגם בגלל שחיילים איראנים החליטו לברוח מעמדות מחשש שיחוסלו | במקביל, צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים באיראן (שאגת הארי)
תשעה נרצחו, ולמעלה מעשרה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות שונות, כולל ילדים - בפגיעת טיל ישירה במבנה בעיר בית שמש במרכז הארץ, במטח הכבד מאיראן בשעת צהרים | דובר צה"ל מבהיר שההתרעה המקדימה הופעלה כסדרה (השם יקום דמם)
התקיפות של חיל האוויר הישראלי באיראן נמשכות בעוצמה היום: דובר צה"ל פרסם תיעודים מהשמדת משגרי טילים בליסטיים והשמדת כלי טיס בלתי מאויישים: חיל האוויר ממשיך לפעול בשמי איראן גם בשעה זו | צפו (חדשות מלחמה)
שר החוץ סער אמר בהצהרה משותפת עם עמיתו מאורגוואי: ״אנחנו תומכים בתוכנית טראמפ לעזה. חמאס חייב להיות מפורק מנשקו ועזה חייבת להיות מפורזת. זה בלב התוכנית ואסור להתפשר על כך. זה הכרחי לביטחון וליציבות של האזור, וגם לעתיד טוב יותר לתושבי עזה עצמם״ (חדשות)
שלושה בני אדם נהרגו ועשרה נפצעו, בהם שלושה נערים, במתקפת טילים רוסית שפגעה הלילה בבנייני מגורים במרכז בלקליה שבמחוז חרקיב | הרשויות מסרו כי עשרות כלי רכב הושחתו ונגרם נזק כבד לבניינים | צפו בתיעוד (חדשות, בעולם)
בשבועות האחרונים החלו האמריקנים החלו להעביר מערכות הגנה נוספות לעבר ישראל והאזור כולו | הרקע: הלחץ האמריקני על איראן, והחשש כי באיראן "יעשו טעות" ויחליטו לשגר טילים בליטסים וכטב"מים לעבר ישראל | היערכות נוספות לה נערכים - היא מתקפה מוגברת מתימן (צבא)
טילים בליסטיים שירו כוחות רוסיים פגעו בלב שכונת מגורים בעיר קריבי ריה שבמרכז אוקראינה ביום שישי האחרון | בין 18 ההרוגים – תשעה ילדים, בהם ילדה בת שלוש | אוקראינה מאשימה את רוסיה בפשע מלחמה, בעוד מוסקבה טוענת שתקפה מטרה צבאית | זלנסקי תקף גם את ארה"ב על תגובתה הרפה: "אפילו לא מעזים לומר 'רוסיה'" (חדשות, בעולם)