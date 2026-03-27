סרטונים קצרים ולא מוסברים ותמונות מפוקסלות נוספות שפורסמו לאחר מכן בחשבון הרשמי של הבית הלבן ב-X ובאינסטגרם, הציתו גל ספקולציות ברשת. בבית הלבן לא סיפקו הסבר, והגולשים תהו אם מדובר בטיזר מכוון, בתקלה או במסר מוצפן (חדשות)
פוסט שפרסם ג׳יי די ואנס ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה עורר זעם בקהילה היהודית | מושל פנסילבניה היהודי תקף: ״הוא מעניק לגיטימציה לניאו-נאצים״ | בלשכת ואנס דוחים את הביקורת וטוענים: מדובר בצביעות פוליטית (בעולם)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
היזם אילון מאסק העלה פעם נוספת את הרף - ובכנס פנימי שערך בסן-פרנסיסקו אמר לעובדי חברת xAI כי ייתכן שהבינה המלאכותית הכללית (AGI) תושג כבר בשנת 2026 | התחזית המחודשת מגיעה חודשים ספורים לפני מועד היעד הקודם שהציב לשנת 2025, ובמקביל להיערכות מוגברת סביב הדור הבא של המודל "Grok 5" ולתוכניות מימון ענקיות בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים (טכנולוגיה)
בעקבות ציוץ שפרסם מיד לאחר מציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שנעדרה במשך שעות, בשמאל קוראים לפתוח בחקירה כנגד איש התקשורת ינון מגל ומקדמים עצומה ציבורית לקידום החקירה | אמש הוגשה תלונה נגד מגל במשטרה (עיתונות)
המאבק האישי בין אלטמן למאסק מקבל תפנית על הלוח - מודל o3 של OpenAI התחרה מול Grok 4 בגמר הטורניר, לאחר שלושה ימי משחקים במתחם Kaggle Game Arena של גוגל | עם 90.8% דיוק במסעים לעומת 80.2% בלבד ליריב, שמר o3 על רצף ניצחונות מושלם והותיר את היריב עם טעויות קשות ואובדן מלכה במספר משחקים | בגמר שודרה גם פרשנות חיה של מגנוס קרלסן ודיוויד האוול, שלא חסכו בביקורת על יכולות ה-AI של מאסק (טכנולוגיה)
באמצעות שליטה מוחלטת ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), אלון מאסק מעניק חשיפה חסרת תקדים לפוליטיקאים ופעילים מהימין הקיצוני ברחבי אירופה | אנליזות חדשות מגלות כיצד תגובותיו, שיתופיו והופעותיו הציבוריות שינו את מאזן הכוחות בבחירות ברחבי היבשת, העלו חששות להתערבות זרה וחייבו את שלטונות האיחוד האירופי לבחון האם האלגוריתם של X הופך לכלי פוליטי מסוכן שמערער את הדמוקרטיה (בעולם)
בחודש האחרון צץ לו חשבון מסתורי ברשת, המשלב הומור, אירוניה והדלפות מודיעיניות שמטרתן לערער את המשטר האיראני, והכל תחת השם - 'המוסד בפרסית' | באמצעות שני פרשנים בכירים המתמצאים בעולם המודיעין, בעולם הערבי ובנעשה באיראן ניסינו לבדוק מי עומד מאחורי החשבון המסתורי? ואם אכן זהו המוסד - מה גרם לו לצאת מהצללים? | וגם: התגובות באיראן לחשבון המסתורי (מגזין)