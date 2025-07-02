ערב ל"ג בעומר תשפ"ו, בצל הביטול הרשמי, למרות ההכרזות על סגירת ההר, רבבות כבר שוהים באתרא קדישא לאחר שצעדו קילומטרים בוואדיות • המחדל בציון: הדלתות נותרו פתוחות לרווחה ללא סדר • וגם, כרזות הלעג שהופצו הבוקר נגד ה"בני עליה" שנכנסו להר הסגור • צפו בתיעוד (חרדים)
עומס כבד למרגלות הר מירון בדרך ליציאה באמצעות התחבורה הציבורית לרחבי הארץ | לפי כוחות המשטרה והאכיפה בהר מירון עד השעה 10 בבוקר הגיעו להילולת הרשב"י מ- 110 אלף מתפללים וחוגגים | הציבור נקרא להזדרז לצאת מההר למנוע חילולי שבת (חדשות, בארץ)
"זה כמו עיר גדולה", הסביר המפיק של מירון - וסירב לחשוף את מספר הדונמים של מתחם הענק 89 | יוסי עבדו יצא לסיור במתחמים שהוכנו במירון- רגע לפני שעשרות אלפי מאמינים יפקדו את הר מירון | ממקומות ההדלקה, הזיכרון להרוגי אסון מירון ועוד, כאשר השיא זה מתחם ההדלקה של המשפיע החסידי ר' מיילך בידרמן | תיעוד מרהיב ומקיף (חדשות חרדים)
לאחר חודשים רבים של הכנות, לפני זמן קצר התקיימה מסיבת עיתונאים, עם השר הממונה על ההילולה, מאיר פרוש, שהציג יחד עם המפקד את מתווה ההילולה השנה, שמבוסס על לקחי העבר ויישום ההמלצות של ועדת החקירה | זה המתווה המלא (חדשות חרדים)
אחרי השדרוג המשמעותי שהחל בשנת תשפ"ג, בהתאם לדרישות ההלכה ולתועלת רבבות העולים מירונה, השנה משרד ירושלים ומסורת ישראל ממשיך לשדרג משמעותית את דרך הכהנים על מנת להבטיח מעבר בטוח יותר לשביל המשמש גם כנתיב מילוט וחירום | השר פרוש: "פועלים כדי שרבבות יוכלו להשתתף בהילולא בשמחה ובבטחה"