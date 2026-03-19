קהל מכובד ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי חתן האדמו"ר מקאסאן הילקערסט, עם הכלה בת הרה"ג ר' שלמה צבי גרינברגר רב דביהמ"ד 'אהבת שלום' ויז'ניץ באלעד בן הרה"ג ר' שאול גרינברגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ וחתן האדמו"ר מאנטניא (חסידים)
מאות בחורי הישיבות הגדולות של חסידות ויז'ניץ, התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לכינוס חיזוק והתעוררות לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס לצרכי רפואה | הכינוס נערך בראשות בני האדמו"ר (חסידים)