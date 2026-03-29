לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה, פתחו במבצע "שאגת הארי", שנועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב האיראני | כעת צה"ל חושף את התיעודים מהרגעים הדרמטיים שקדמו למבצע | צפו (צבא)
הרמטכ"ל זמיר הודיע כי החליט שאהרון חליוה, ראש אגף המבצעים בזמן הטבח בעוטף, ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל | על פי ההודעה, האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המודיעין | הערב נחשף מידע מטריד ומתסכל על המחדל הקולוסאלי ובלתי ייאמן של התנהלות ראש אגף המודיעין המודח חליוה (צבא)
ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר פרסם איגרת ללוחמי וחייל אמ"ן בסדיר ובמילואים ושיבח אותם על הלכידות והפעילות במבצע |"בזירת הלחימה נותרו אתגרים מבצעיים מודיעיניים רבים, אמ״ן נדרש אליהם באחריות וביראת קודש" (צבא)
ראש אגף המודיעין - אגף שבחסדי שמיים פרץ את הדרך בהצלחה בפעולות ישראל באיראן, ביקר בבסיסי אמ״ן, שם הוא אמר: ״הבאתם את המודיעין שפרץ את הדרך לטהרן ובקרוב תפרצו דרך גם במרחבים נוספים; לצד איראן, אנחנו עם העיניים על החטופים בעזה ועל האיומים השונים על הלוחמים בחזית והאזרחים בעורף״ (חדשות מלחמה)
ראש אגף המודיעין בצה"ל, האלוף שלומי בינדר, קיים הבוקר שיחת מוטיבציה מהחדר בו נוהל מבצע התקיפה באיראן | הוא שיבח את המסירות של החיילים שתרמו את חלקם בהערכות למבצע ההירואי |המון הערכה על היכולת להביא את הכי טוב שיש לכם (צבא)