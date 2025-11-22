קבוצת האקרים איראנית מוכרת פרסמה ברשת החברתית X סדרה של פוסטים חריגים, שבהם חשפה לטענתה פרטים אישיים על עובדים ישראלים בתעשיות ביטחוניות. הקבוצה אף הציעה פרס כספי של 10,000 דולר עבור כל מידע שיוביל לאיתור העובדים. מדובר בפעילות סייבר איראנית חריגה במיוחד המכוונת נגד עובדי ביטחון ישראלים.
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס את מנכ"לי ארבע התעשיות הגדולות לדיון הערכת מצב והפקת לקחים בעקבות מבצע 'עם כלביא' | בדיון הוא אמר כי "אנחנו מזהים את הניסיונות של איראן להשתקם ולצאת למאמץ בניין כוח חובק עולם" (צבא)