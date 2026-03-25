מועמדת דמוקרטית ניצחה במחוז הבחירה של אחוזת מאר-א-לאגו והדיחה את המועמד הרפובליקני שזכה לתמיכת הנשיא | במקביל, טראמפ השתמש בשירותי הדואר כדי להצביע, יממה בלבד לאחר שתקף את השיטה וכינה אותה "רמאות" (חדשות)
אחרי ששמו מתנוסס על שורה ארוכה של מומנטים ברחבי העולם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עומד לקבל בקרוב גם שדה תעופה הקרוב למגוריו בפלורידה שיקרא על שמו | עם השלמת התהליך, יצטרף טראמפ לשורה של נשיאים כגון ג'ון פ. קנדי, רונלד רייגן וג'ורג' בוש האב, ששמותיהם מלווים את עולם התעופה האמריקאי מזה עשורים (תעופה)
מה עושה שטר עם דיוקנו של הדיקטטור המודח סדאם חוסיין על שולחנו של דונלד טראמפ במאר-א-לאגו? | המפגש עם השליח המיוחד החדש לעיראק חשף פרט מפתיע שהצית גל של ספקולציות והיחס של טראמפ למזרח בתיכון (העולם הערבי)
כמו בכל פעם שנתניהו וטראמפ נפגשים, גם הפעם קדמו לפגישה תחזיות הרות אסון: "הפעם זה יהיה שונה", אמרו פרשנים שביבי הוא לא "כוס התה שלהם", בלשון המעטה | גם הפעם הם טעו, כאשר בשיא אמר טראמפ אמר על נתניהו ש"בלעדיו מדינת ישראל לא הייתה קיימת", ואף הבטיח ש"החנינה בדרך" | נתניהו מכיר את הכבוד שרוכש לו האיש החזק בעולם, ויודע לתעל את זה לצרכיה הקיומיים של ישראל: חמאס ואיראן | בין ארדואן לעזה והמקלות שתוקע נתניהו בגלגלי הדיפלומטיה של טראמפ - זה מה שקרה השבוע במאר א-לאגו (סקירה, מגזין בבלי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב-29 בדצמבר, במהלך ביקורו במדינה | נתניהו החליט להאריך את שהותו שם, ויעשה גם את סוף השבוע בפלורידה, ובסך הכול ישהה בארה"ב שבוע ימים | הוא צפוי להמריא ב-28 בדצמבר ולשוב ב-4 בינואר (מדיני)