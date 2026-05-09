כתב אישום הוגש היום נגד ארבעה פעילי מחאה, המעורבים בהצתת הפחים ליד ביתו של נתניהו לפני כחודש | עולה כי ניסו ליצור "טבעת אש" סביב המעון וכי תקשרו ביניהם באפליקציית "סינגל" ונפגשו יום לפני המחאות | במשטרה לא יודעים עדיין להציב את האצבע על מי שגרם להצתת רכב המילואימניק (ארץ)
ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב בחריפות את המפגינים שהציחו פחים בסמוך לביתו בירושלים והביאו להבערת רכבו של המילואימניק | בסרטון שפרסם אמר כי המפגינים מתנהגים כמו פלנגות פשיסטיות: "איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית - אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות" (ארץ)
נתניהו מתח בישיבת הממשלה ביקורת חריפה על המפגינים הקוראים לעצירת המלחמה - וטען כי הם מחזקים את החמאס ומרחיקים את שחרור החטופים | "הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ" (אקטואליה, ארץ)
המשטרה נמצאת בכוננות שיא לקראת ההפגנות הצפויות להתקיים בירושלים ובמרכז | בירושלים יפגינו בני התורה הספרדים בעקבות מעצר בני הישיבה, במקביל, הפלג הירושלמי צפוי להפגין באזור בני ברק | גם אירועי תרבות פופולאריים צפויים להתקיים היום באזור תל-אביב, מה שיקשה עוד יותר על המשטרה לספק כוחות לכלל הגזרות (חדשות)
לאחר פיטורי גלנט הראשונים, הציבור יצא בהמוניו לרחובות להפגין, מה שהיה מצופה שיקרה בעת ההודעה אמש על פיטורי ראש השב"כ - מה שלבסוף לא קרה. הבוקר, הודיעו ארגוני השמאל על הפגנת ענק בירושלים והתנועה לאיכות השלטון שלחה מכתב בהול בנוגע לכינוס ישיבת ממשלה על פיטורי ראש השב"כ (חדשות)