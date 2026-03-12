שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
לאחר הדיווחים השונים על עיריות שהחליטו כן לחזור ללימודים ועל עיריות שלא, בפיקוד העורף עדכנו לפני זמן קצר, כי ההנחיות נשארו בתוקפן עד למוצאי השבת הקרובה, ובשל כך לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ (חדשות בארץ)
בג"ץ ממשיך להתנכל לתקציבי המגזר החרדי והבוקר הוא הוציא צו ביניים על העברת תקציבי גפ"ן, המיועדים לרשת החינוך של ש"ס, כל זאת שעות ספורות בלבד לאחר שעצר תקציבי עתק שיועדו למוסדות החרדים | הרדיפה לא פוסקת (חדשות חרדים)
המועצה להשכלה גבוהה השלימה בהצלחה את הליך ההכרה הבינלאומי מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי, וקיבלה הכרה מלאה וללא תנאים | המשמעות: בוגרי רפואה ישראלים יגשו לבחינות הרישוי בארצות הברית | שר החינוך קיש: "מחזק את מעמדנו נגד חרמות ודחיות בינלאומיות" (בעולם)
שר החינוך קיש הציג היום את התוכנית שלו להגברת קצב הגיוס במגזר החרדי, על פי התוכנית, בעוד חמש שנים יהיו 3,000 בחורי ישיבות שיתגייסו לצה"ל מרצון | התוכנית לא צפויה לקבל תמיכה רבנית משמעותית (חדשות חרדים)
לאחר שבעבר פורסמו בתקשורת תחקירים בנוגע למימון של ביטאון תנועת ש"ס - 'הדרך' והקשר שלו לרשת החינוך, הבוקר עכבה המשטרה לחקירה ארבעה חשודים, בהם בכירים בעיתון וברשת | השר במשרד החינוך חיים ביטון זומן אף הוא לחקירה (חדשות חרדים)