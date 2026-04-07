מראות הוד ממתחם הסופרים | האדמו"ר ממיאלען אשר קבע משכנו במקום נצפה בערב פסח במעמד אפיית מצות מצווה, במאפייה מאולתרת שהוקמה בשכונה | האדמו"ר פיקח מקרוב על האפייה שנערכה בהידור רב ותוך הקפדה על כל החומרות | בתיעוד נראה האדמו"ר כשהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מלישת הבצק ועד להכנסה לתנור, כל זאת מתוך אמירת ההלל בהתרגשות עצומה ובדבקות | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ישיבת 'נועם ישראל' מיאלען במתחם הסופרים בבני ברק, ציינו השבוע את סיום זמן החורף בשילוב סיום מסכת תמיד • את המעמד פיאר נשיא הישיבה האדמו"ר ממיאלען שנשא אמרות קודש וחיזוק לבחורים, לצד דבריו המעוררים של המשפיע הגה"ח רבי ישראל יהודה אהרונסון • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
האדמו"ר ממיאלען, שמצודתו פרוסה במתחם הסופרים, הגיע אתמול למעמד אפיית מצות לקראת חג הפסח • האדמו"ר עסק בעסק המצות מתוך בדבקות עילאית, תוך שהוא משלב כוונות טמירות ונעלות בכל שלבי האפייה בטהרה • צפו בתיעוד (חסידים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
בשיא המתח הביטחוני ובצל מתקפת הטילים מאיראן: רגעי הוד והתעלות נרשמו בצאת השבת, כאשר עם הישמע קול האזעקות המפלחות את חלל העיר בני ברק, הורה האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונת 'מתחם הסופרים' לחסידיו לעבור למרחב המוגן • שם, בין כתלי חדר המדרגות, הפכה הסכנה לשירה אדירה של דבקות וביטחון בהשם (חסידים)
לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)
במעמד היסטורי בעת עריכת
השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט יצק האדמו"ר ממיאלען את אבן הפינה הרוחנית בפתיחת שערי ישיבת 'נועם ישראל' בשכונת 'מתחם הסופרים'| התרגשות עצומה בקרב
חסידי מיאלען ותושבי השכונה בקביעת יתד התורה והחינוך בלב השכונה (חסידים - עולם הישיבות)
רבים וטובים נוהרים בימי החנוכה אל שכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ממיאלען, המתגורר בטבורה של השכונה, ומאיר את לילות החג במעמדי אורה בהדלקת נר חנוכה, ובהמשך כשהוא מנגן בכינור כאומנת אבותיו בידיו בימי החנוכה | צפו בתיעוד (חצרות חסידים)
במעמד נרגש ונעלה התקיים מעמד 'קביעת מזוזות', לבית הכנסת 'איילת השחר', בשכונת 'מתחם הסופרים' בצפון ב"ב, ע"ש מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זי"ע | המעמד התקיים בראשות חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ובהשתתפות רבנים מכובדים ואישי ציבור בכירים, לצד האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה שאף נשא דברים במעמד (חרדים)
צפו בתיעוד נעלה מחצה"ק מיאלען במרכז החסידות בשכונת הסופרים בבני ברק | החל מערב יום הקדוש עת חילק האדמו"ר מיני מזונות לציבור החסידים, ועד לרגעים המרגשים עת ניגן האדמו"ר ממיאלען בכינור בטיש מוצאי יום כיפור | בהמשך הניח האדמו"ר סכך מעל גבי סוכתו (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קבע האדמו"ר ממיאלען את המזוזות בפתח בית מדרשו החדש בשכונת מתחם הסופרים בצפון ב"ב | במעמד שהתקיים במוצאי שב"ק שולבה גם התחלת כתיבת ספר תורה | במעמד השתתפו רבני השכונה, ראש העיר, חברי העירייה לצד החסידים שכבר נשארו לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
בהיכל ישיבת 'נועם אלימלך' בבני ברק התקיימה סעודת הילולא לזכר ה'אור החיים הקדוש', במסגרת השיעור בספרו הק' הנמסר בהיכל הישיבה מידי שבוע במקום | בסעודה השתתפו ונשאו דברים: האדמו"ר ממיאלען, הגאון רבי יצחק דוד אלתר והמשפיע הגאון רבי ישראל אהרנסון (ישיבות)
מאות חסידי פרמישלאן השתתפו בשולחן הטהור שערך האדמו"ר לרגל הילולת אביו האדמו"ר זי"ע. בטיש סיים הרבי את הש"ס, ונשא דברים במשנתו של אביו בעל ההילולא | בטיש המיוחד השתתף אחיינו של האדמו"ר, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
בסילודי קודש העלה האדמו"ר ממיאלען שלהבת אש קודש, במדורת האש ברחבת בית מדרשו החדש במתחם הסופרים בבני ברק | רגעי דרמה נרשמו, עת הופיע במקום גוי מקומי, ולתדהמת החסידים כרע ברך והשתחווה לרגלי האדמו"ר שעמד על יד המדורה, צפו בתיעוד המלא (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במתחם הסופרים בבני ברק, ערך האדמו"ר ממיאלען את השולחן לכבוד ליל סדר שני, כמנהג אבותיו הק' למעלה בקודש | במהלך אמירת הגדה העלה הרבי עשן תוך שהוא מזמר ניגוני תודה לפני השי"ת על רוב חסדיו שעשה עם אבותינו במצרים (חסידים)
האדמו"ר ממיאלען הגיע השבוע במהלך ימי חול המועד, יחד עם כל קהל חסידיו לקריית הרי"ם לוין בתל אביב למעמד ברכת האילנות. האדמו"ר התקבל בברכה ע"י חסידי גור תושבי המקום, לאחר מכן ערך טיש לחיים במעונו בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק (חסידים)
שכונת 'מתחם הסופרים' בבני ברק שקקה חיים בערב שבת וחג האחרון, האדמו"ר ממיאלען שהגיע להתגורר בשנה האחרונה בשכונה, אפה את מצותיו בהידור רב בין בנייני השכונה, לבוש בבגדי שבת וחג לכבוד המאורע | החסידים שעסקו בעסק המצות עמדו בתוך המבנה בפנים, והרבי שעסק בעסק האפייה, עמד בחצר והכניס והוציא את המצות מתנור האפייה, תוך אמירת הלל בכוונה גדולה (חסידים)