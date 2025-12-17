בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, הכלה בת לחתנו הרב יוחנן טווערסקי, עב"ג החתן נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא בן לבנו הרה"צ רבי בערל רוקח | לכבוד השמחה הגיע האדמו"ר מירושלים המתגורר בבורו פארק, לביקור בזק בארץ של יום אחד, והשמחה נחגגה בבית מדרשו ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא זוכים מדי ערב להתבשם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה בעת הדלקת נרות החנוכה, בהיכל הגדול במרכז העולמי של החסידות בירושלים | כפי שהנהיג הרה"צ מבעלזא בשנים האחרונות, מקומות העמידה על הפארנצ'עס מיועדים לאלפי בחורי הישיבות | אמש, השתתף במעמד האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים בצל הקודש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ השתתפו אמש בהדלקת נר ראשון דחנוכה של האדמו"ר, במרכז העולמי 'בית ויז'ניץ' בבני ברק | במעמד השתתף האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | האדמו"ר העלה שלהבת אש קודש במנורת הזהב הירושה מדור דור אצל אדמו"רי בית ויז'ניץ, המיוחסת להרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע | בסיום המעמד האציל הרבי ברכת קודשו לרבבות מטבעות הברכה שיחולקו לכלל חסידי ויז'ניץ בארץ ובתפוצות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, הבחור משה יהושע רוקח, שנקרא על שמו הקדוש של הסבא הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | בשמחה השתתפו רבני ואדמו"רי המשפחה והחסידות, וכן אורחים רמי מעלה שהגיעו מעבר לים לקראת חודש תשרי, האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, והגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, אשר שהה בשבוע האחרון לביקור בזק בלונדון, התכבד בסנדקאות בשמחת ברית בביהמ"ד ויז'ניץ בעיר | לאחר הברית העניק מאתיים דולר לאבי הבן, שיקנה עם זה מתנה יקרה לרך הנולד | צפו בתיעוד וסיקור (חסידים)
מסע אהבת אחים: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים יגיע היום ללונדון לבקר את אחיו האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השרוי בחולשה גדולה, וגם לחגוג במהלך השבת את הקידושא רבא לרגל לידת נינתם המשותפת | האדמו"ר יערוך תפילות ושולחנות טהורים עם אחיו וייפגש עם רופאים בכירים למען שלום אחיו אהובו (חסידים)