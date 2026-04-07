צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מתחילת ימי חג הפסח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק | מבדיקת חמץ בקולפיק כמנהג הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, דרך אפיית המצות בחצות היום בלהבת אש קודש ועד לשולחן הטהור במהלך החג • וגם, האורח רם המעלה ממונסי והצצה לקערת הסדר המשלבת זהב וכסף • צפו בגלריה (חסידים)
הגה"צ גאב"ד פאלטישאן ערך את שולחנו הטהור לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, ביום ל"ג בעומר כשהוא עטור במלבוש 'קאלפיק' על ראשו, כמנהג בית אבותיו למעלה בקודש | במהלך עריכת השולחן הטהור העלה הגאב"ד זכרונו של אביו זצ"ל, שנלב"ע בשביעי של פסח האחרון (חסידים)