לאחר הדרשה המוקדמת בליל שישי בקהילת "בית השם", נשא בלל שב"ק הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן, את דרשתו המרכזית לרגל שבת הגדול בהיכל בית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה מהדרשה בליל שישי (חרדים)
המונים פיזזו אמש עד השעות הקטנות של הלילה בשמחת בית השואבה בקהילת 'בית השם' בבני ברק | על מלאכת השירה ניצחו בעוז בעלי מנגנים חסידים שהוסיפו נופך של קדושה והתעלות רבתי במקום מתוך שירה ודבקות | במהלך הריקודים התכבדו המפזזים בשירת ט"ו שיר המעלות כנהוג לעת זו | שוקי לרר חזר עם תיעוד מרהיב, צפו (חרדים)
יומיים לפני יום הכיפורים, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש למסור שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת בהיכל הגדול של קהילת "בית השם", שנבנה במיוחד לקראת חודש תשרי, בטבורה של עיר התורה והחסידות בני ברק | קהל רב נהר מכל קצווי העיר לשמוע את דבריו של ראש הישיבה | השיחה הועברה בשידור חי גם לרחובות הסמוכים, וכן לבית המדרש המרכזי של הקהילה, שגם הוא היה מלא (חרדים)
המוני תושבי בני ברק גדשו את ביהמ"ד 'בית השם' שברחוב מימון בבני ברק, שם הופיע בהדרו ראש הישיבה וחבר המועצת, הגאון רבי דוד כהן, למסור שיחת חיזוק והתעוררות לרגל פתיחת ישיבת בין הזמנים במקום | ראש הישיבה חיזק את הבחורים ועודדם להישאר בבית השם כל ימי חייהם, ולא ליפול לרשת הייאוש נוכח הגזירות המרחפות על עולם התורה בארצנו הקדושה (ישיבות)
בבני ברק נערך אמש מעמד נדיר של מצוות פדיון פטר חמור | במעמד השתתפו הראשון לציון הגר"י יוסף, הגה"צ חכם ניסים בן שמעון וראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגרא"י הכהן קוק, חבר מועצת גדולי התורה | שוקי לרר תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
המוני תושבי בני ברק התאספו אמש (מוצאי שבת) בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית השם', לעצרת התעוררות לאור המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה | בעצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפואה שלימה, במשך זמן ניכר, כשהוא מעורר הקהל להתחזק באמונה וביטחון באלוקי עולם בכל המצבים והזמנים (חרדים)
מאות תושבי בני ברק, התכנסו אמש (מוצ"ש - ויקהל, פרה) לכינוס חיזוק והתעוררות בענייני קדושה וטהרה בביהמ"ד הגדול 'בית השם' שברחוב סוקולוב בעיר | במעמד נשאו דברים הגאון רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח והגאון רבי אשר אריאלי מראשי ישיבת מיר | לפני הכינוס נשאו הקהל תפילה לשלום עם ישראל (חרדים)