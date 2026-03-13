לקראת חג המצות הגיע הרב הראשי לשעבר, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, לאפיית מצות יד יחד עם בני משפחתו | הרב עסק בעמל המצות מרישא ועד גמירא, החל מלישת הבצק ועד לרדיית המצות מהתנור בזהירות ובזריזות | בסיום העבודה הפריש הרב חלה כדין ובירך את הנוכחים בברכת חג כשר ושמח (חרדים)
קהל רב ובראשם רבנים רמי מעלה השתתפו בשמחת החתונה לבן ראובן זר, יד ימינו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו, עם בת גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית רמת גן - רעננה | בשמחה נצפו הרבנים הראשיים לישראל בעבר ובהווה, לצד רבני ערים ואישי ציבור, שבאו לחלוק כבוד למחותנים הרמים (ברנז'ה)
הליך בחירת רב העיר תל אביב-יפו הופך למאבק כוחות חסר תקדים בין העירייה למשרד לשירותי דת. בעוד השר דוחף מועמד משלו, חולדאי וסגניתו עותרים לבג"ץ ומזהירים: "מנסים להשתלט לנו על העיר". כל הפרטים על הדרמה הפוליטית מאחורי הקלעים (בארץ, חרדים)
תחת הכותרת "הָיִינוּ כְּחֹלְמִים" ובין קירות בטון חשופים נערך השבוע הדינר להשלמת בניין 'יחל ישראל' של קהילת 'קהל חסידים' בפ"ת | הקהילה שהוקמה לפני 18 שנה הופכת חזון למציאות בהקמת משכן קבע לתורה ולתפילה (חרדים)
רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים השתתפו באירוע המרגש לחנוכת הבית של "מרכז לאו - למען אחי ורעי" בראשות הרב הראשי, הגאון הרב דוד לאו. הבית החדש ישמש תל תלפיות לפעילות הענפה של המרכז להפצת תורה, חסד וקירוב לבבות בעם ישראל (חרדים)
לקראת
'יום השחרור וההצלה' שיצוין השבוע, התקיים מעמד חידוש עמוד גבורה בגובה של 21 מטרים, במעמד רבנים ואישי ציבור | היוזם הנגיד גרמן זכרייב אמר בטקס המרגש: "עמוד הגבורה הזה הוא גם אות אזהרה לעם היהודי. לצערנו הרב, גם לאחר השואה האיומה הסכנות לעמינו עדיין לא חלפו מהעולם והגבולות בין טוב לרע מיטשטשים" | תיעוד וסיקור (חרדים)
הגרי"מ לאו השתתף בטקס שנערך בכנסת, לזכרון יום השחרור וההצלה מהנאצים ימ"ש, בדבריו בפני שרים וחכי"ם חיילי גדוד 'נצח יהודה', הוא תיאר התרגשות את נס הצלתו;
"מיגור הנאצים הצליח רק בזכות עמידתו של כל העולם באחדות מולם. ועם ההודיה
לבורא עולם עלינו להודות לשליחיו ובהם; ברית המועצות שהקריבה יותר מכולם ובהם כרבע
מיליון יהודים שנלחמו בצבא האדום. אנגליה, ארה״ב ולכל מתנגדי הנאציזם" (חדשות)
ביום חמישי האחרון נערך ערב חגיגי לציון הרגעים האחרונים, רגע לפני חידושו ושיפוצו של 'בית הכנסת' הגדול והמיתולוגי בתל-אביב | במהלך האירוע, הקדישו שיר להוריו של החטוף יונתן סמרנו, שנחטף בשבעה באוקטובר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)