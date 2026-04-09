צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מתחילת ימי חג הפסח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק | מבדיקת חמץ בקולפיק כמנהג הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, דרך אפיית המצות בחצות היום בלהבת אש קודש ועד לשולחן הטהור במהלך החג • וגם, האורח רם המעלה ממונסי והצצה לקערת הסדר המשלבת זהב וכסף • צפו בגלריה (חסידים)
צפו בתיעוד מאווירת ההתעלות והדבקות של ערב חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מטשארנאביל במרכז החסידות באשדוד • משאיבת ה'מים שלנו', דרך שריפת החמץ ועד לאפיית המצות מצווה בצהרי ערב החג • במהלך האפייה אמר האדמו"ר את ה'הלל' בברכה, כפי המקובל בחסידות מדור דור כי את המנהג לכך קיבל הרה"ק בעל ה'מאור עיניים' זי"ע מאליהו הנביא זכור לטוב (חסידים)
חביבה מצווה: בליל אור לארבעה עשר, עם תחילת זמן הבדיקה, ערך חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, בדיקת חמץ במעונו | ראש הישיבה, הידוע בדקדוקו ההלכתי המופלג ובזהירותו המיוחדת בכל קוץ וקוץ של הלכה, עבר לאור הנר בין כל ירכתי הבית ולא פסח על שום פינה; הוא בדק כל חור וסדק, ואף התכופף ביסודיות רבה לבדוק מתחת למזרונים ובמקומות שבהם החשש לחמץ רחוק ביותר (חרדים)
לאור הנר: בליל אור לארבעה עשר בניסן, ערך האדמו"ר מפרמישלאן את מעמד בדיקת חמץ במרכז מוסדותיו בבני ברק | האדמו"ר עבר בחרדת קודש בין ירכתי בית המדרש הגדול, שם בדק בדקדוק רב את ארונות הספרים העמוסים ובבמת קריאת התורה, כשהוא מתעכב בכל פינה ופינה ובודק כל חור וסדק כפשוטו, מתוך כוונה עמוקה לבער את החמץ כהלכתו (חסידים)
מחזה של דקדוק הלכי נדיר נרשם אמש בבני ברק, במעונו של הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, זקן תלמידי מרן ה"חזון איש" זי"ע. בעוד העולם שבחוץ ממהר לסיים את ההכנות, בבית הגר"מ גריינמן הזמן עצר מלכת, במשך שעות ארוכות ובריכוז שמימי עבר הגאון הישיש על כל פינה וזווית, מתחת מיטת ה'איירייזר' ועד לכסאות הפלסטיק שבבית, כשהוא מוודא שאין שמץ של פירור חמץ בסדקי החומר (חרדים)
עם רדת החשיכה לאחר תפילת מעריב, ערך האדמו"ר מזוטשקא בדיקת החמץ בהיכל בית מדרשו בבני ברק, תוך שהוא עובר בין הפינות ומשבית כל שאור | במהלך הערב הגיע למקום גיסו של האדמו"ר, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, לצורך מכירת חמצו כנהוג, לאחר שיח צדיקים הרים המשפיע את האבנט הלבן וביצע את מעמד הקנין (חסידים)
בערוב היום שאב האדמו"ר ממכנובקא בעלזא מים שלנו לקראת אפיית מצות מצווה | בהמשך, נכנס האדמו"ר להיכל בית מדרשו בבני ברק, שם, בטרם החל בבדיקת החמץ מינה כמה מפרחי החסידים לשלוחיו לבדיקת בנייני המוסדות. כנהוג, העניק האדמו"ר לכל שליח נר, נוצה וכף עץ | בהמשך בדק האדמו"ר את החמץ בהיכל ביהמ"ד ואף בארון החשמל (חסידים)
מחזה הוד של דקדוק הלכתי ודבקות בתורה נרשם אמש במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי בעת בדיקת החמץ, כאשר ראש הישיבה לא הסתפק בבדיקת חדרי הבית, אלא בדק גם את סטנדר הלימוד הידוע, עליו הוא הוגה בתורה יומם וליל. בנר ובנוצה, עבר ראש הישיבה בין סדקי העץ של הסטנדר, מקום בו נשפך עמל התורה לאורך כל השנה, כדי לוודא ששום פירור של חמץ לא נדבק לשם (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס לצורכי רפואה, ערך בערב החג סדר היום, החל מבדיקת חמץ ועד שריפת החמץ ואמירת ההלל | על שולחן האדמו"ר מסובים בימים אלו שלושת בניו הרבנים | צפו בתיעודים מרגשים מערב החג בצל האדמו"ר (חסידים)
הגאון רבי יהודה אריה דינר רב בית הכנסת דברי שיר בבני ברק, בדק אמש (חמישי) את החמץ בביתו | כאשר פתח את ארון הבית היו בטוחים הנוכחים ששם נמצאים דברי נוי וכלי כסף כמו בכל בית, אולם מה מאוד הופתעו לראות שגם שם מילא הגאון את הארון בספרי קודש, ואת דברי הנוי בחר להניח מעל הארון (חרדים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בדק אמש (חמישי) האדמו"ר מפרמישלאן את החמץ בהידור רב | הרבי לבש בגדי שבת לתפארה כמנהג אבותיו למעלה בקודש, ובדק את כל חפצי הקודש בהיכל בית המדרש כשהחסידים עומדים בצד וצופים במחזה (חסידים)
שעות ארוכות של קורת רוח היו מנת חלקם של כל אלו שזכו לחזות בנועם עבודתו של הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, זקן תלמידי 'חוג החזון איש', עת בדק את החמץ במעונו | הגאון הישיש לא ויתר על שום פינה, בדק את כל הכסאות, ואף הורה לנכדו לבדוק את בגדיו שלבש לעת זו | צפו בתיעוד מהפיכת הכסאות, ועד לבדיקת הסטנדרים והשולחנות עם פנסים ונרות (חרדים)
בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק, ערך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, בדיקת חמץ יסודית. הרבי בדק את כל האוצרות הגנוזים הן מתחת לארון קודש והן בכל הארונות הספרים, ולכל מקום שלא הספיק להגיע שיגר את בנו הגדול הרה"צ רבי בעריל רוקח לבדוק את חלונות עזרת הנשים כשהוא עוקב מלמטה (חסידים)
עם שקיעתה של חמה, אחר תפילת ערבית במעונו, בדק ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את החמץ בביתו לאור הנר | הגרב"ד טרח ובדק ממרומי גילו את כל ארונות הספרים, ואף את הסטנדר הלימוד בו הוגה על התורה והעבודה במהלך ימות השנה | צפו בתיעוד (חרדים)