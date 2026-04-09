מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאאני, אמר בראיון נדיר כי לא איראן, לא חיזבאללה ואף לא מנהיגי חמאס ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר, וגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה| לדבריו, "חיזבאללה פעל לתמיכה בהתנגדות הפלסטינית, אך המתקפה עצמה לא תואמה מראש עם איראן או לבנון" (העולם הערבי)
בחודש האחרון צץ לו חשבון מסתורי ברשת, המשלב הומור, אירוניה והדלפות מודיעיניות שמטרתן לערער את המשטר האיראני, והכל תחת השם - 'המוסד בפרסית' | באמצעות שני פרשנים בכירים המתמצאים בעולם המודיעין, בעולם הערבי ובנעשה באיראן ניסינו לבדוק מי עומד מאחורי החשבון המסתורי? ואם אכן זהו המוסד - מה גרם לו לצאת מהצללים? | וגם: התגובות באיראן לחשבון המסתורי (מגזין)
לאחר אינסוף שמועות וספקולציות באשר לזהותו האמיתית של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, איסמעיל קאאני, ואחרי שצייץ כי הוא אינו סוכן מוסד, החשבון המסתורי המזוהה עם המוסד בפרסית ממשיך להטריל את האיראנים (בעולם)