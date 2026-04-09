צפו בתיעוד מסכם מחג הפסח בצילו של הגאון רבי בנימין אלישיב, החל ממעמד שריפת החמץ בערב החג, דרך התפילה המרגשת בחול המועד במרומי הר הצופים מול מקום המקדש, שם צפה הגאון אל עבר הר ה' מבעד למשקפת | בהמשך, ביקור החג במעונו של אחיו הגדול, הגאון רבי משה אלישיב, שם התקבל ביתרת הכבוד, לשולחן הוגש כיבוד של יין, שקדים ואגוזים, כמנהג החג (חרדים)
הגאון רבי בנימין אלישיב פקד השבוע את ציון זקינו, "אבי האסירים" הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום היארצייט שחל בערב שבת האחרון, ט' ניסן | לאחר התפילה יצא הגאון אל החצר הסמוכה, שם בירך את ברכת האילנות מול עצי הפרי המלבלבים (חרדים)
ביקור רב רושם ערך הגאון רבי בנימין אלישיב, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הגאון הגיע לרגל שמחת ברית לנינו, ובהמשך פקד את קברי הצדיקים הטמונים ברגבי עפר בני ברק בבתי העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' וויז'ניץ | לציין שמהלך השבת פגע טיל בליסטי מאיראן בסמוך לבית העלמין (חרדים)
הגאון רבי בנימין אלישיב פקד השבוע את ציון זקינו הגאון רבי אריה לוין זצ"ל, ביום היארצייט - ט' ניסן, בבית העלמין סנהדריה בירושלים | אחר התפילה ערך הגאון ברכת האילנות ובסיומה פצח בריקוד נלהב בניגון 'כי להשם המלוכה' (חרדים)