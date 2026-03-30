שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבית החולים בילינסון את לוחמי צה"ל שנפצעו בדרום לבנון ושמע מהם כמה חשוב לא לעצור על המלחמה | השר כ"ץ: "לא נעצור - אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש" (חדשות)
השר ישראל כ"ץ ביקר את לוחמי צה"ל שנפצעו אתמול בתקרית בעזה: "עם ישראל כולו גאה בכם. נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס" | צפו (חדשות מלחמה)
בערב הוקרה לפצועי זרוע היבשה בשירות הקבע, אמר מפקד זרוע היבשה כי "האחריות שלנו היא ללוות ולטפל בחיילינו שנפגעו בגופם או בנפשם, הדרך לשיקום אינה קלה - לעיתים היא קשה יותר מהקרב עצמו, אבל אתם לא צועדים בה לבד - כולנו חיילים במערכה על השיקום והבנייה המחודשת" (צבא)
הסבל הגופני והנפשי של פצועי המלחמה כנראה לא תם בזאת | קצין הנדסה קרבית שאיבד את רגלו בלחימה עם חמאס בתחילת התמרון, נדרש על-ידי צה"ל לשלם חוב של עשרות אלפי שקלים לצבא בגין "גירעון על ימי חופש" | הסיבה: תקופה בה שהה בארה"ב לטובת ניתוח מיוחד בעצבי רגלו והתקנת פרוטזה ייחודית כחלק משיקומו (צבא)