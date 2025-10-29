במה שנחשב לפרויקט הגדול ביותר של רשות שדות התעופה כיום, מתוכננת הרחבה משמעותית של טרמינל 3, שבמסגרתה יתווספו כ־7,000 מ"ר שיחוברו לארבע הקומות הקיימות של נתב"ג | הפרויקט כולל שדרוג של מתחמי ביקורת הגבולות, אזורי הבידוק הביטחוני, הקמת שער כניסה חדש, והרחבת הדיוטי פרי (תעופה)
כחלק מקידום בריאות הציבור, שר האוצר יזם מהלך מדורג שבסופו יבוטלו כל הטבות המס על רכישת שורה ארוכה של מוצרי עישון בדיוטי פרי כפי שהיה עד היום | ועדת הכספים בכנסת אישרה את המהלך שיושלם בעוד 3 שנים (בארץ)
ישראל בדרך לביטול הפטור ממס על מוצרי העישון בדיוטי פרי, ומחר וועדת הכספים של הכנסת - תקיים דיון נרחב בעניין | האגודה למלחמה בסרטן: "נזקי הסיגריות בדיוטי פרי זהים לנזקי הסיגריות בכל מקום אחר, המדינה מעניקה לבניה ובנותיה סבסוד מסכן - אשר מעודד רכישה והתמכרות" (בריאות, כנסת)
חג הפסח מתקרב, ומומחה הכשרות הרב יוחנן רייכמן מגיש עוד מידע כשרותי פרקטי ואקטואלי | הפעם: תשומת לב הנוסעים לחו״ל לקראת פסח, והנחיות והבדלים בכשרות לפסח בין עדות ישראל האשכנזים והספרדים, כולל הכשרת כלים, מוצרים מחמץ, קטניות ועוד (כשרות)