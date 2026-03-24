המסורת נמשכת בחצר ביתו של הרב משה סחייק בקריית הרצוג בבני ברק. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע השבוע למעמד ברכת האילנות על יד האילנות המפורסמים שעליהם בירכו גדולי ישראל זצ"ל ויבלחט"א לאורך עשרות שנים • צפו בתיעוד המיוחד מהמעמד (חרדים)
ראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, הגיע השבוע למעמד 'ברכת האילנות' בחצר ביתו של הרב משה סחייק, שהיה תלמידו של אביו, מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שגם היה מברך בחצרו בשכונת קרית הרצוג בבני ברק | במעמד השתתפו גם מאות ילדי תלמוד התורה 'חדרי התורה' שבנשיאותו. הילדים הגיעו והנעימו בזמר ושיר בסיום אמירת הברכה, וזכו לקבל מיני מתיקה מראש הישיבה (חרדים)