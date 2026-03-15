ישראל וארה"ב פועלות לפי אסטרטגיית שישה שלבים להפלת המשטר האיראני | הסדר הוא: עריפת הנהגה, השגת עליונות אווירית, פגיעה בנכסי שלטון, והשמדת התעשיות הביטחוניות - השלב הנוכחי | בהמשך: תקיפת הגרעין ופירוק השלוחות (צבא)
בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לפרק את אגף אסטרטגיה ואיראן, שהוקם בתקופת כוכבי | האלוף טולדנו שהיה אחראי על האגף, עזב את הצבא לאחרונה | החטיבות שהיו תחתיו יועברו לתחום האחריות של אגף התכנון בצה"ל, כפי שהיה בעבר (צבא)