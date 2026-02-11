לא רק AI: המשטרה צפויה להפעיל כלי נוסף, שלרוב משמש לניתוח מקרי רצח, כדי לסייע בתיק חקירת היעלמותו של הנער החרדי מוישי קליינרמן | משפחתו פרסמה פנייה לציבור וביקשה לרתום את היכולות שהתגבשו בשנתיים האחרונות בסוגיית נעדרים למציאת קליינרמן (חרדים)
המבצע החל בראשון בבוקר והתמקד ב-31 יעדים שביצעו 44 עבירות בתחום גניבות הרכב | במהלך המבצע נתפסו 9 כלי רכב גנובים, ונעצרו 27 חשודים – חלקם תושבי ישראל וחלקם פלסטינים | בנוסף נתפסו כלי פריצה, כולל מחשב להנעת כלי רכב, ו-11 טלפונים ניידים | תיעוד מהמבצע (משטרה)
מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י שוחח עם ראשי הרשויות בבנימין והשומרון, בעקבות אירועי האלימות האחרונים ואמר: "נטפל יחד בקומץ הפורעים הקומץ הזה לחלוטין לא מייצג את ההתיישבות שהיא שומרת חוק, חיובית ומתנדבת. לא נאפשר פגיעה בקשר בין משטרת ישראל להתיישבות" (משטרה)
במסגרת ההיערכות של יחידות מחוז ש״י לקראת חג הפסח, נערך תרגיל פתע רחב היקף בכלל תחומי המחוז שהחל בשעות הלילה ונמשך עד שעות הבוקר המוקדמות, במסגרתו תורגלו תרחישים שונים כמו חדירת מחבלים ליישובים, ירי מרכב חולף, אירוע בני ערובה, היתקלויות עם מחבלים ועוד | צפו בתרגיל (משטרה)