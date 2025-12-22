שורד השבי דוד קוניו חוזר בראיון חשוף לערוץ 12 אל הרגעים שבהם רק האמונה והתפילות מנעו ממנו לקרוס בתוך חשכת המנהרות | בשיחה כואבת הוא מתאר את המאבק על הרוח מול הטרור הפסיכולוגי של חמאס, ואת המציאות הבלתי אפשרית של אב שמנסה להוכיח לבנותיו שוב ושוב: "אבא פה, והוא פה כדי להישאר" (חדשות בארץ)
עובדת מרפאה הפועלת תחת אחת מקופות החולים הגדולות פוטרה לאחר שניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של שורד שבי, ללא צורך | החשודה נחקרה באזהרה ברשות להגנת הפרטיות, בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות, גילוי מידע שהגיע אליה בתוקף תפקידה וכן בדרך של עיבוד מידע אישי בלא הרשאה (בארץ)
בסימן 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה": מעמדי הדלקות נרות חנוכה בכותל המערבי יתקיימו השנה בהשתתפות שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי צה"ל, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון • הקרן למורשת הכותל: "אנו מזמינים את הציבור הרחב לבוא ולהשתתף במעמדי ההדלקות מדי ערב במהלך חג החנוכה" | הלו"ז המלא (חרדים)
חודש וחצי אחרי ששוחרר מעזה, בתום תקופת שיקום קצרה, חזר היום שורד השבי יוסף חיים אוחנה לביתו בקרית מלאכי | מאות תושבים המתינו לו במרכז העיר, ליד הציור הענק שלו שצויר בעיר בעודו בעזה. קודם לכן הוא זעק "שמע ישראל" בהתרגשות (חטופים)
שורד השבי אלון אהל הגיע היום לראשונה לכיכר החטופים בתל אביב, רגע לפני שהעצרות במקום צפויות להסתיים, והתייצב לצד הפסנתר שהוצב למענו במקום. הוא ניגן את "שיר ללא שם" שליווה אותו, כך סיפר, בהיותו בעזה (חטופים)
טראמפ הזמין לפגישה את כל 20 שורדי השבי החיים ששוחררו בעסקת החטופים | טראמפ רצה לשלוח מטוס של חיל האוויר האמריקני כדי שיביאו אותם מישראל, אלא שלבסוף הוחלט כי השבים יוטסו בטיסת ארקיע | בני המשפחות חוששים מפגיעה בבריאות השבים בזמן הנסיעה, וכי ההתנהלות היא מעבר לחוסר רגישות - ואף גובלת בסיכון למצבם | הטיסה והסערה (מדיני)
עדויות מחרידות על מה שעבר עליו בתקופת השבי, השמיע היום מקסים הרקין, לצד שורד השבי שלומי זיו | הרעב הממושך, צחצוח השיניים שלושה במברשת אחת - והבשורות הקשות שהמחבלים נהגו לעדכן אותם בהן | "אחרי רעב עזה אתה אמור לצאת על אלונקה, אבל יצאתי על הרגליים" (חטופים)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
השבים ובני משפחותיהם צפויים לקבל מענקים ועזרה משמעותית מהמדינה - מהרגע בו ישובו לישראל ויתאחדו עם בני משפחתם | לצד התמיכה הרפואית והנפשית, משפחות השבים והשבים עצמם יקבלו סיוע ומעטפת תמיכה משמעותית מהמדינה לכל אורך חייהם (חדשות)
לאחר הודעת צה"ל ושב"כ על חיסולו של מחבל הנוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית בכביש 232 - באזור רעים, המיגונית שבה שהו בין היתר שורד השבי אלי-ה כהן וזיו עבוד, ושממנה נחטף בידי אותו מחבל באכזריות רבה, הערב, הגיבו השניים לבשורה על סגירת המעגל (בארץ)
שורד השבי קי'ת סגל שיחזר את התחזקותו דווקא בשבי חמאס: "התחלתי להרגיש תחושה מאוד חזקה של השתייכות, היהדות תפסה מקום מאוד מאוד משמעותי אצלי, ומאוד חיזקה אותי" | על הרגעים הקשיים בשבי חמאס הוא סיפר: "ככל שברצועת עזה ניסו לגרום לי להתאסלם, הרגשתי בן לעם היהודי" (חדשות בארץ)
נשיא המדינה נפגש עם אלי שרעבי, שורד השבי של חמאס, לרגל יציאתו לאור באנגלית של ספרו "חטוף" – שיהיה ספר עדות ראשון מהשבי בתפוצה עולמית| הרצוג: "אני מקווה שהמאמץ של ראש הממשלה ושל נשיא ארה״ב, יחד עם הפעילות הבינלאומית האדירה בהובלת המתווכות, יביא לתוצאה להחזרת כלל החטופים" (בארץ)
טקס מרגש נערך הבוקר (רביעי) כאשר שורד השבי אלי שרעבי, זכה לכתוב אותיות בספר התורה המיוחד שיוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת בקיבוץ בארי - פרי יוזמתה הברוכה של ניצולת הטבח בשמחת תורה | שורד השבי קרא לאחדות עם ישראל (ברנז'ה)