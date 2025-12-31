האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו על טהרת הקודש בארה"ק, ערך ביקורים אצל ראשי ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי דוד שוסטל • הרבנים קידמו את האדמו"ר בכבוד הראוי והרחיבו בשיחה תורנית מעמיקה | גלריה (חסידים)
מאות תושבי בית שמש התכנסו השבוע לכינוס חירום נגד גזירת הגיוס | הרבנים הנואמים בדבריהם לא חסכו ביקורת חריפה כלפי מה שהוגדר כ"הפקרה והתעלמות מפלגתית", כשהם מבהירים כי הקהילות בשטח לא ימתינו להסכמות פוליטיות אלא יפעלו בנחישות להגנה על כל בחור ובחור | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מאות חסידי קהל חסידי ירושלים חגגו אמש עם צאת השבת ברמה ב', את מעמד הכנסת ספר התורה החדש לבית מדרשם בעיר • האדמו"ר הופיע במיוחד מירושלים ופיזז לפני התורה • בשיא המעמד ערך הרבי 'טיש' מלווה מלכה לפני קהל חסידיו (חסידים)
מאות חסידי קהל חסידי ירושלים מכל ריכוזי החסידות ברחבי הארץ עלו בראשות האדמו"ר לעיה"ק טבריה, מקום מנוחת רבם ומאורם הרה"ק רבי יוחנן מקארלין זיע"א בליל יום ההילולא אור לכ"א כסליו | בשעות הערב ערך האדמו"ר טיש לרגל ההילולא בהיכל ביהמ"ד של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת פוריה בעיר, ולאחר מכן פקד את הציון הקדוש בראש קהל חסידיו, בבית העלמין העתיק בטבריה, שם העתירו יחדיו בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט (חסידים)
למעלה מאלף בחורים השתתפו בכנס "הכנה למסירות נפש" שערכו ישיבות ה'ישוב הישן' בעיה"ק ירושלים |בכינוס שמעו דברי נועם וחיזוק מפי גדולי ישראל, להמשך המערכה על קידוש שם שמים ברבים ללא חס ומורא מאף גורם בארץ ובעולם (חרדים)
אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)
גדול היה המעמד לכבודה של תורה, עת התאספו כלל ילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' בירושלים למעמד אדיר של סיום עשרים ושלוש אלף דפי גמרא | הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין שפיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, פצח במחול לפני התלמידים ברוב התרגשות | צפו בתיעוד (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד 'אוהל חיים דוד יחזקאל' דחסידי קהל חסידי ירושלים בעיר בית שמש, נחוגה ברוב פאר והדר מעמד 'הכנסת ספר תורה' | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים מרישא ועד גמירא תוך שהוא מלהיב את הקהל בריקודי שמחה סביב ספר התורה החדש (חסידים)
נוכח הגזירות המרחפות על בני היהדות הנאמנה בארה"ק, ובפרט בגזירת הגיוס וקיצוץ הכספים מלחמם של אברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של תורה, התאספו כלל אברכי 'מבצר הכוללים' בירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות לפני שוכן מרומים, למען יחוש ישועה לעמו הנאנקים תחת עול הגלות ומייחלים לישועת ה' בזמן קרוב | במעמד נשא דברים האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים | צפו בתיעוד מהתפילות והבכיות שוודאי קרעו שערי שמים (חרדים)
מאות חסידי 'קהל חסידי ירושלים', התכנסו השבוע במושב 'בית חלקיה' לכינוס חיזוק "נעשה ונשמע" נגד פגעי הטכנולוגיה, במלאת עשור ליסוד 'וועד לקדשנו' | בראש הכינוס ישב האדמו"ר שאף נשא את המשא המרכזי, לצד נואמים חשובים נוספים שעוררו את הקהל בדבריהם (חסידים)