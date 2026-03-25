תיעוד ממעון הקודש • כמידי שנה בערב החג, הובאו לחדרו של האדמו"ר מבעלזא דגי קרפיון חיים בתוך גיגיות מיוחדות • המטרה: לקיים את המנהג הקדום ולראות את הדגים בחיים לפני הבישול, מחשש לשימור באלכוהול • צפו בתיעוד מהגיגיות בחדרו של האדמו"ר, ומה העניק האדמו"ר ל"ראש החברה" כהוקרה על המבצע הלוגיסטי? (חסידים)
כנהוג בחצרות יראים וחסידים, נוהגים לאכול בחג הפסח רק דגים שראו אותם בחיותם, נכנס אמש (חמישי) הרב בעריל קליין, ראש החבורה דחסידי בעלזא, עם גיגיות ענקיות של דגים חיים לחדרו של האדמו"ר, והראה לו את כל סוגי הדגים החיים אשר הביאו לקראת חג הפסח אל חצה"ק בעלזא | צפו בתיעוד (חסידים)