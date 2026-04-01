אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
מעמד מרומם ומלא חן חסידי נערך אמש בהיכל ישיבתו הרמה של האדמו"ר מקודינוב, שם התכנסו הבחורים והחסידים לעריכת השולחן לרגל ראש השנה לאילנות | מחזה מיוחד נראה בהיכל כאשר האדמו"ר ישב לאורך השולחן ולא בראשו כמקובל, וזאת על מנת לפנות מקום רחב למגוון הפירות הרבים שהונחו על השולחן | בחורי הישיבה נעמדו על ה"פארנצעס" ממול, כשהם צופים בעבודת הקודש ושומעים את דברי התורה שנשא האדמו"ר במעלת היום (חסידים)
האדמו"רים משומרי אמונים, קוזמיר, ספינקא ב"ב, טעמשוואר, קודינוב, התעטפו באבל עם צאת השבת, וקוננו יחד עם החסידים על חורבן הבית, תוך שהם מעוררים את הקהל לשוב בתשובה שלימה כדי לזכות לראות בבניין בית המקדש עוד בימים אלו | צפו במקבץ התיעודים מהיכלי הקודש (חסידים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)