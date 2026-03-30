נשיא המדינה יצחק הרצוג במתקפה חריפה: במכתב תגובה ששלח לפנייה של חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם טען ״הטרור שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב (בארץ)
במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש, אמר סער כי היה משעשע לשמוע את נציגת הפדרציה הרוסית מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום | "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק לא לצחוק", הוסיף השר (פוליטי מדיני)
בשל רצף אירועי האלימות ביהודה ושומרון, ובמיוחד אחרי פציעת שישה לוחמים ואירועי אלימות לאחר מכן, המערכת הפוליטית סוערת ויצאה בשורת גינויים ואזהרות כנגד המתפרעים, והסבירו את הסכנה שיש לישראל בעקבות האלימות | רה"מ נתניהו והשר כ"ץ הוציאו הודעות גינוי חריפות עם התחייבות אישית (חדשות, פוליטי)
כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)
המנהל האזרחי והמשטרה פשטו היום על מספר מאחזים לא חוקיים ברחבי גוש עציון ובנימין, הרסו מבנים והחרימו ציוד שהיה במקום | אחד מעובדי הקבלן הערבים אמר לתושבים במקום: "אני מגיע לכאן כל פעם, כי אני אוהב להרוס ליהודים" (בארץ)
לאחר הסערה שפרצה בעקבות פרסום ההקלטות של ראש החטיבה בשב"כ, הערב מתפרסמים תמלילים נוספים מהשיחות בינו למפקד ימ"ר שי | ראש החטיבה: "צריך לעשות פה עוד מעצרים. היום יש כינוס של כל הנבלות האלה". נצ"מ מועלם: "אז אני אומר לך עוד פעם, בסוף אין פה עבירה" (משטרה)
ראש החטיבה היהודית בשב"כ הוקלט מתייחס לחשודים יהודים ביהודה ושומרון ואומר: "אנחנו עוצרים את ה '****' (כינוי גנאי) האלה גם בלי ראיות לכמה ימים" | לשכת ראש הממשלה: "סכנה ממשית לדמוקרטיה" | בן גביר: "ראש המחלקה היהודית חייב להיות מפוטר עוד הערב" | דרעי: "מטריד כל אזרח, דרוש בדק בית במחלקה זו" | שב"כ: "ייערך בירור מול ראש החטיבה" (אקטואליה)