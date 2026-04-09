מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם מחג הפסח בצילו של הגאון רבי בנימין אלישיב, החל ממעמד שריפת החמץ בערב החג, דרך התפילה המרגשת בחול המועד במרומי הר הצופים מול מקום המקדש, שם צפה הגאון אל עבר הר ה' מבעד למשקפת | בהמשך, ביקור החג במעונו של אחיו הגדול, הגאון רבי משה אלישיב, שם התקבל ביתרת הכבוד, לשולחן הוגש כיבוד של יין, שקדים ואגוזים, כמנהג החג (חרדים)
צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
בין בתי האבן העתיקים בסמטאותיה הצרות של שכונת מאה שערים הירושלמית, יצא האדמו"ר מתולדות אהרן בבוקר ערב חג הפסח למעמד שריפת החמץ • הצלם שוקי לרר עקב אחרי עבודת הקודש ומגיש תיעוד מרהיב וספוג באווירת חג • צפו (חסידים)
מקבץ תיעודים מרהיב מימי הפסח בחצר הקודש רחמסטריווקא • הסוד שמאחורי המכשיר הסלולרי בידו של האדמו"ר בשעת שריפת החמץ, והסיבה שהרבי מקפיד לחבוש דווקא שטריימל ישן במהלך אפיית המצות • צפו בגלריה מסכמת: מרגעי ההוד בערב החג ועד לטישים המרוממים בחול המועד (חסידים)
צפו בתיעוד מיוחד משריפת החמץ של הרבי מגור בערב הפסח • עם הפסקת האש וסיום מבצע "שאגת הארי", הורה האדמו"ר באופן חריג לקיים לימודים ב"אסרו חג" כדי להשלים את ביטול התורה • בצל החזרה לשגרה: הנס הכביר בערד, לאחר שהטיל האיראני פגע בלב השכונה החסידית והאירוע הסתיים ללא אבדות בנפש (חסידים)
בסמוך להיכל בית מדרשו הישן ברחוב רש"י בבני ברק, יצא האדמו"ר ממכנובקא בעלזא למעמד שריפת חמץ בצהרי ערב החג | המוני חסידים נדחקו סביב האדמו"ר כדי לחזות בנועם זיו פניו ברגעים הנעלים של ביעור החמץ | האדמו"ר נעמד בסמוך לכבשן האש הבוער, הביט פנימה בריכוז וביטל את החמץ תוך שהוא מוודא כי הוא נשרף כליל כהלכה | לאחר מכן אמר האדמו"ר את נוסח "כל חמירא" (חסידים)
צפו בתיעוד מאווירת ההתעלות והדבקות של ערב חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מטשארנאביל במרכז החסידות באשדוד • משאיבת ה'מים שלנו', דרך שריפת החמץ ועד לאפיית המצות מצווה בצהרי ערב החג • במהלך האפייה אמר האדמו"ר את ה'הלל' בברכה, כפי המקובל בחסידות מדור דור כי את המנהג לכך קיבל הרה"ק בעל ה'מאור עיניים' זי"ע מאליהו הנביא זכור לטוב (חסידים)
בצילו של זקן הפוסקים בארה"ב: צפו בתיעוד מרהיב מערב החג במעונו של האדמו"ר מסערדאהעלי בבורו פארק • החל מנהירת גדולי הרבנים למכירת החמץ והמכירה לנכרי המיוחס, ועד למעמד שריפת החמץ ואפיית מצות המצווה בצהרי היום בנעימת הלל ודבקות • גלריה (חסידים)
חסד וקדושה: בסיום עבודתו הטמירה של האדמו"ר מסטריקוב במהלך ימי ערב הפסח, ולאחר שחילק באופן אישי מאות מעטפות תמיכה וסיוע לנשברי לב, אלמנות ונזקקים כדי שיוכלו לחוג את החג בהרחבה, יצא האדמו"ר למעמד "שאיבת מים שלנו" בליל אור לארבעה עשר | בבוקרו של ערב החג, ערך האדמו"ר את מעמד שריפת החמץ בסמוך למרכז החסידות בבני ברק, כשהוא מבער את החמץ בחרדת קודש (חסידים)
מנהג אבותיהם בידיהם: בערב חג הפסח, בשעות הבוקר המרוממות בבני ברק, נראו רגעים של קדושה עילאית בשריפת החמץ בחצרות הקודש נאראל וזוטשקא | זקן האדמו"רים מנאראל והאדמו"ר מזוטשקא קיימו את המצווה בחרדת קודש, וכמנהג מסורת הדורות צירפו אל כבשן האש גם את הלולב והערבות מחג הסוכות האחרון | הצלם איתי קצב מגיש תיעוד (חסידים)
אש המצווה במודז'יץ: בערב חג הפסח, זמן קצר לפני סוף זמן אכילת חמץ, יצא האדמו"ר ממודז'יץ ממעונו בלב עיר התורה והחסידות בני ברק למעמד שריפת החמץ | פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד פח קטן לשריפת החמץ האישית של האדמו"ר; לאחר שהאדמו"ר השליך לתוכו את פתיתי החמץ שנאספו בבדיקה בלילה הקודם, המתין עד שהחמץ נשרף כליל ואז אמר בכוונה עצומה את נוסח "כל חמירא" לביטול החמץ (חסידים)
המרא דאתרא ורבה הספרדי של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, יצא בערב החג למעמד 'שריפת החמץ' • לצד פתיתי החמץ, השליך הרב לכבשן האש גם את הלולב, הדסים והערבות מחג הסוכות האחרון, בהם נענע בבית החולים בחג הסוכות האחרון לאחר שמעד | צפו בתיעוד מהמעמד בבני ברק (חרדים)
שעות אחדות לפני כניסת חג הפסח בעיר עמנואל, בין הנופים ההרריים המרהיבים, יצאו מאות התושבים - חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, אל מוקדי שריפת החמץ המרכזיים | במעמד מרגש עמדו ילדי עמנואל לצד אבותיהם והשליכו את שאריות החמץ אל האש הבוערת, כשהכל עטוף בנוף הבראשיתי שנשקף מכל עבר | הצלם ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מרהיב שתפס בעדשתו את הרגעים הקטנים של המצווה, את הלהבות המלחכות את שאריות החמץ ואת התפילה החרישית של התושבים (חרדים)
מראות חג הפסח בצילו של האדמו"ר מסערדאהעלי, מגדולי פוסקי ההלכה בארה"ב | תיעוד מרתק של אדמו"רים ורבנים מוכרים את החמץ שלהם לגוי לפני חג הפסח, כמתבקש על פי ההלכה | צפו בתהליך המכירה המסורתי, ובעוד מראות חג מרהיבים (חסידים)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, נצפה בערב החג שורף את החמץ בפח השריפה העירוני בסמוך לפרוייקט הענק של 'מתחם בנדיקט' בטבורה של העיר בני ברק | המשפיע נצפה עומד כאחד האדם ואומר בכוונה רבה את סדר ה'יהי רצון' (חסידים)
חבר בד"ץ העדה החרדית הוותיק, ורבה של שכונת 'בית ישראל' הגה"צ רבי יעקב מנחם מנדל יורוביץ, נצפה בערב החג שורף חמצו במדורת אש סמוך לביתו, הדיין הבכיר השליך באש בין הדברים גם את סט ארבעת המינים שהשתמש בהם בימי חג הסוכות | צפו בתיעוד (חרדים)
ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, יצא בערב החג לחצר ביתו נאווה קודש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם שרף חמצו בסיר קטן, אל הראש ישיבה התלוו מספר מצומצם של מקורבים שביקשו לחזות בנועם עבודתו במעמד (חרדים)