מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
פחות עסקאות, השקעות גדולות יותר: בצל המלחמה והאי־יציבות הגיאופוליטית, משקיעים בינלאומיים המשיכו להמר על החדשנות הישראלית - סייבר ובינה מלאכותית ריכזו כ־70% מההשקעות, והשוק מתבסס סביב עסקאות ענק ורוכשים אסטרטגיים (כלכלה, טכנולוגיה)
ענקית ההשקעות של וורן באפט הודיעה על ירידה חדה ברווחי הרבעון השני של 2025, לאחר שמחקה 3.8 מיליארד דולר מהשקעתה בקראפט היינץ - אחת מהכשלונות הבולטים בתולדות החברה | על רקע מעבר המתקרב של מושכות ההנהגה לסגן היו"ר גרג אבל, ברקשייר מתקשה לזהות השקעות חדשות בשוק יקר, וחושפת תוצאות מעורבות ביחידות הביטוח, התשתיות והרכבות שלה (כלכלה)
רוברט קיוסאקי,
מחבר "אבא
עשיר אבא עני",
רוכש שוב ביטקוין
ומזהיר:
הכלכלה מתמוטטת,
והכסף של האנשים הוא
המקלט היחיד בעולם של כאוס פיננסי.
הוא דוחק באנשים לפעול
היום,
כי "העתיד
שלך נקבע היום"
(חדשות
כלכלה)