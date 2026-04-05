חסד וקדושה: בסיום עבודתו הטמירה של האדמו"ר מסטריקוב במהלך ימי ערב הפסח, ולאחר שחילק באופן אישי מאות מעטפות תמיכה וסיוע לנשברי לב, אלמנות ונזקקים כדי שיוכלו לחוג את החג בהרחבה, יצא האדמו"ר למעמד "שאיבת מים שלנו" בליל אור לארבעה עשר | בבוקרו של ערב החג, ערך האדמו"ר את מעמד שריפת החמץ בסמוך למרכז החסידות בבני ברק, כשהוא מבער את החמץ בחרדת קודש (חסידים)
בערוב היום שאב האדמו"ר ממכנובקא בעלזא מים שלנו לקראת אפיית מצות מצווה | בהמשך, נכנס האדמו"ר להיכל בית מדרשו בבני ברק, שם, בטרם החל בבדיקת החמץ מינה כמה מפרחי החסידים לשלוחיו לבדיקת בנייני המוסדות. כנהוג, העניק האדמו"ר לכל שליח נר, נוצה וכף עץ | בהמשך בדק האדמו"ר את החמץ בהיכל ביהמ"ד ואף בארון החשמל (חסידים)
אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
לאחר שבוע של התעלות בבני ברק, הרבי מסאדיגורה המריא לאנטוורפן שם יחגוג את הפסח בבית חותנו הגרא"ח שטרנבוך • קודם הנסיעה: הרבי שפך שיח ותחינה על קברי זקיניו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק • צפו בתיעוד ממעמדי אורה בשאיבת "מים שלנו" בקריית הרצוג, ובאפיית מצות ב"סילודין" ובהמשך כשהמוני החסידים וראשי העיר נהרו להתברך ולקבל "מצות שמירה" • סיקור מיוחד (חסידים)
הגה"ח רבי אהרן שפירא, רבה האשכנזי של שכונת פרדס כץ בבני ברק, הגיע השבוע למעמד שאיבת "מים שלנו" לקראת אפיית המצות • אל הרב הצטרפו המוני ילדים מהקהילה שחזו בעבודה, בסיום השאיבה פצח הרב בריקוד נלהב לקול שירת הניגון "והיא שעמדה" • צפו בתיעוד (חרדים)
האדמו"ר מסקולען לייקווד הגיע השבוע לאפיית מצות לקראת חג הפסח במאפייה מקומית בלייקווד • האדמו"ר הגיע כשהוא לבוש בבגדי זהב, ובמהלך כל האפייה עסק האדמו"ר בעסק המצות ביראה יתירה ובהתרוממות הרוח • צפו בתיעוד (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בצילו של האדמו"ר מצאנז, החל משאיבת מים שלנו, הכנסת גזרי עצים לתנור המצות, בדיקת, מכירת ושריפת חמץ, אפיית מצות מצווה, שמחת הברית לנינו, שיעורי תורה ברבים ובסיום נעילתה של הימים הנעלים בעריכת השולחן הטהור לרגל 'נעילת החג' בצל הקודש | תיעוד מסכם (חסידים)
מראות חג הפסח בחצה"ק ויז'ניץ, מאפיית מצות לפני החג, שאיבת מים שלנו, בדיקת ומכירת חמץ ושריפתו למחרת, אפיית מצות מצווה ערב פסח, עריכת הטישים בימי חול המועד, בלימוד שיעורי תורה ברבים עם צאצאיו, ביקורים בקודש פנימה והטיש המרומם בנעילת החג של שביעי של פסח | לקראת החג התחדש האדמו"ר עם רכב חדש ומפואר שחידש לראשונה לקראת מעמד 'מים שלנו' (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצה"ק טשארנאביל באשדוד, החל משאיבת מים שלנו בערבו של יום חמישי שבוע שעבר, ובאפיית מצות מצווה עטור בבגדי לבן בערב שב"ק, ובהמשך בצאת האדמו"ר למעמד 'ברכת האילנות' על יד פירות האילן בקצה השכונה החרדית ברובע ז' באשדוד | צפו בתיעודים (חסידים)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג, שאב אמש (חמישי) מים שלנו לקראת עבודת אפיית המצות של ערב פסח | טרם השאיבה פצח בשירת ניגון ההכנה הויזניצאי 'לעשות רצונך', ואחר מכן שאב ברוב רגש מתוך ששון ושמחה (חסידים)
מאות חסידי דארג התאספו אמש למעמדי אורה בצל האדמו"ר, תחילה חזו בשאיבת מים שלנו ברוב עם הדרת מלך, בהמשך בדק האדמו"ר את החמץ בדירתו, כאשר פרחי החסידים מסובבים אותו כחומה | בין הדברים שבדק האדמו"ר ניתן להבחין בפלטות העץ החדשות שהותקנו על השולחנות במיוחד לקראת הפסח (חסידים)
מבצע הערכות נרחב ביותר לקראת חג הפסח בעיר התורה והחסידות בני ברק, כל בני העיר מגדול ועד קטן, נער וגם זקן טף ונשים עסוקים במצוות "בל יראה ובל ימצא" | לקראת ערב פסח שחל בשבת פרסמו רבני העיר מספר הוראות לשב"ק הנדירה, היות והפעם הבא שיחול כך יהא בעוד עשרים שנה - בשנת תת"ה (חרדים)