העתירו בתפילות, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רבה של בני ברק, אושפז בבית החולים 'שיבא' בתל השומר ועובר בשעה זו ניתוח במעיים • הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה • שמו לתפילה, רבי שבח צבי בן דינה מרים (חרדים)
רבני בני ברק, הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, סיירו רכובים על קלנועית במרחבי הפארק החדש בצפון בני ברק כדי לקבוע את תוואי העירוב • הרבנים מתריעים מפני מכשול חמור ואיסור טלטול גמור בשימוש בגשר המקשר למתחם הסופרים: "סכנה בטיחותית והלכתית" • כל הפרטים מהסיור המקצועי ותיעוד (חרדים)
הבוקר נערכה שמחת ברית המילה לנכד רבה של בני ברק, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט | בסנדקאות כובד ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובאמירת הברכות הסבא הנרגש, רב העיר | לאחר הברית שהתקיימה בחדר בית הדין של רב העיר, התברכו הרבנים בחמימות | בהמשך הסבו הקהל לסעודת מצווה שם שמעו דברי נועם על גודל מעלת בריתו של אברהם אבינו ע"ה (חרדים)
נציגי פיקוד העורף נפגשו הבוקר (שלישי) עם רבני העיר בני ברק לדיון הלכתי על התרעות והנחיות בשבת, פתרונות לטלפונים כשרים וציות להנחיות בעת אזעקה | הרבנים הביעו תקווה למציאת פתרונות להתרעות לטלפונים הכשרים (חרדים)
בעקבות המצב הביטחוני ונפילת טיל בבני ברק, פרסמו רבני העיר מכתב לציבור התושבים הקורא לכלל הדיירים בבתים המשותפים לוודא כי המקלטים הפרטיים בבניין פתוחים ונגישים לשעת חירום | ומה נפסק אם יש מקלט שנשאר נעול? | המכתב המלא (חרדים)
מבצע הערכות נרחב ביותר לקראת חג הפסח בעיר התורה והחסידות בני ברק, כל בני העיר מגדול ועד קטן, נער וגם זקן טף ונשים עסוקים במצוות "בל יראה ובל ימצא" | לקראת ערב פסח שחל בשבת פרסמו רבני העיר מספר הוראות לשב"ק הנדירה, היות והפעם הבא שיחול כך יהא בעוד עשרים שנה - בשנת תת"ה (חרדים)