שעות אחדות לפני פרוס שבתא מלכתא, הצלם איתי קצב מגיש גלריה מרהיבה מהילולת בעל ה'דברי חיים' מצאנז בחצר הקודש ז'ימיגראד | במהלך הטיש התכבדו החסידים בשיריים מן הדג הענק שהוגש לאדמו"ר, לצד שורת רבנים ומשפיעים נודעים שנשאו דברים בשגב הצדיק ובדרכו שהותיר מורשה (חסידים)
האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד ערך אמש (שלישי) סעודת הילולא, במלאות י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום של זקינו האדמו"ר בעל ה'אריה שאג' זצ"ל | בעריכת השולחן השתתפו כלל החסידים, לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים שפיארו את שולחן המזרח לכבודו של בעל ההילולא הרם. ביניהם נצפו: האדמו"ר מביטשקוב. הגה"צ המשפיע רבי חיים יוסף בידרמן. הרה"צ רבי אשר רוזנפלד. הרה"ג רבי יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבת מכנובקא בעלזא. ועוד (חסידים)