מאות חסידים, אברכים ובחורים גדשו את היכל בית המדרש נדבורנה בירושלים לסדר לימוד רצוף של עשר שעות • המעמד המרומם נערך בהתאם לתקנתו של האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע ביום "נטילת עשר עטרות" • בשיאו של היום נשא האדמו"ר מביאלה דברי חיזוק והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק בקבוקי יין למשתתפים לקראת חג הפסח | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ העניק בקבוק יין מבורך לארבע כוסות בליל הסדר, לחבורת בחורים מצטיינים שחזרו ונבחנו במסגרת הארגון "מחודדים בפיך" על כל החומר שלמדו בתקופת החורף | האדמו"ר צירף ברכתו לקראת החג מתוך הארת פנים מיוחדת (חסידים)