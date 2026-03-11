הבשורה שמשנה את ענף הקידושים: המכתב המיוחד שנשלח ליצרנים בחודש כסלו האחרון, מופץ כעת שוב לקראת החגים, עם תזכורת על המועד הסופי לשימוש בסירים הישנים • החשש הכשרותי מהסירים "המתגלגלים", הפתרון הטכנולוגי והתאריך שבו ייאסר השימוש לחלוטין • המכתב המלא (חרדים)
האדמו"ר מסאטמר נחת אמש בארה"ק | במעמדי קודש שנערכו לכבודו התייחס האדמו"ר לגזירת הגיוס המרחפת על בני התורה, והצהיר: "באתי לעמוד לימין לוחמי מלחמות השם נגד גזירת הגיוס הנוראה - ישנם אלו שמנסים לעשות פשרות ומוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא - פשרות בגיוס הן שמד!"| צפו בתיעוד ענק מעמדי ההוד של היום הראשון בצל הקודש (חסידים)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
בעקבות התפרצות חמורה של מחלת החצבת במגזר החרדי והתדרדרות במצבם של ילדים לא מחוסנים שמאושפזים בטיפול נמרץ בבתי החולים, בד"צ העדה החרדית יוצא בקריאה דחופה להורים לחסן את ילדיהם בהקדם | "אלו שעדיין לא חיסנו את ילדיהם עליהם לחסן את ילדיהם בהקדם", הם כותבים (חרדים)
עשרים ושתיים שנים אחר הסתלקות גאב"ד ירושלים זי"ע, נכדו הרה"ג ר' שמואל זלמן שפיטץ, חתנו של האדמו"ר דושינסקיא, מונה לכהן כרב ומורה צדק בבד"ץ העדה החרדית בירושלים, בברכת חותנו הגדול ובהמלצת חברי הבד"ץ | כל הפרטים (חסידים)