בהמון חוגג ובשירה אדירה נחגגה אמש (שלישי) בעוז שמחת הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש סקולען בבני ברק | במעמד כתיבת האותיות האחרונות ובשמחת ההכנסה להיכל השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, ראשי ישיבות ורבנים נעלים | רגע השיא של מעמדי ההוד נרשם בעת הריקודים הסוערים, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והאדמו"ר מסקולען פיזזו יחדיו בעוז לכבודה של תורה (חסידים)
בערב שבת וחג, בשעת שריפת חמץ, לקח הצלם איתי קצב את המצלמה, ויצא לתעד אדמו"רים ורבנים במעמד נשגב ונעלה זו בשריפת החמץ הן הגשמי והן החמץ שבלב כידוע ליודעי חן | כאן בגלריה תסיירו ליד כבשן האש בסקולען, להבות קודש בזוטשקא, בהמשך ליד הפח הקטן של ז'ימגראד, וכלה בשריפת החמץ השכונתי של רמת אהרן | יצאנו לסיור (חרדים)