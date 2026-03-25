חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו השבוע בבית המדרש של החסידות ברחוב רפופרט בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לעצרת הספד והתעוררות לזכרו של הגה"צ רבי יעקב מנדל יורוביץ זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית' שכיהן גם כרב הקהילה • את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שביכה את הסתלקותו של האי גאון וצדיק • בהמשך ספדו לו בניו וחתניו של המנוח זצ"ל • מ.א. נוימן מגיש תיעוד (חסידים)
אבל כבד בירושלים ובחצרות הקודש, עם צאת השבת הגיעה הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של חבר בד"ץ 'העדה החרדית', הגה"צ רבי יעקב מנחם מנדל יורוביץ זצ"ל, מרבני חסידות תולדות אהרן ומעמודי ההוראה בעיר הקודש • בבוקר השבת לא התעורר משנתו והוא בן 73 בפטירתו • קווים ראשונים לדמותו היוקדת ותולדות חייו (דיין האמת)
חבר בד"ץ העדה החרדית הוותיק, ורבה של שכונת 'בית ישראל' הגה"צ רבי יעקב מנחם מנדל יורוביץ, נצפה בערב החג שורף חמצו במדורת אש סמוך לביתו, הדיין הבכיר השליך באש בין הדברים גם את סט ארבעת המינים שהשתמש בהם בימי חג הסוכות | צפו בתיעוד (חרדים)