בני קהילת "תפארת בנימין" השתתפו אמש במעמד ההדלקה המרכזי לכבוד התנא האלוקי רשב"י | בכיבוד הדלקת האבוקה כובד גאב"ד 'יורה דעה' הגאון רבי שלמה מחפוד, לצד רב הקהילה הרה"ג ר' יניב עזיז | המעמד לווה בשירי דבקות ושמחה, כאשר בסיומו האצילו הרבנים מברכותיהם על הקהל שזכה להתעוררות עצומה לאור המדורה (חרדים)
המוני תושבי העיר בני ברק, התאספו אמש (ג' דחוה"מ פסח), למעמד הקבלת פני רבו ברגל, לכבודו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שהופיע בהדרו לביקור חיזוק בעיר | במעמד האדיר השתתפו רבני העיר בני ברק | צפו בתיעוד (חרדים)