עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
שנה אחרי הטיפול המורכב בלוס אנג'לס, האדמו"ר מויז'ניץ רומם את אלפי החסידים בטיש נעילת חג בלתי נשכח • מרגעי השיא: שירת ההמנון "יש בורא עולם" שהפכה לסמל האמונה של החסידות, והמחול המיוחד של פרחי החסידים • וגם: המחווה הנדירה לבעלי המאפייה שדחו את מכירת החמץ לחצות הלילה בהוראת הרבי (חסידים)
בסיומו של חג שמחת תורה, התכנסו חסידים ואוהדים למעמד נעילת החג המרומם אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | בשיא הרגש וההתעלות לקראת הפרידה מהחג ומהימים הנוראים קיים ראש הישיבה את המנהג המפורסם והמיוחד של "זריקת התפוחים", תוך שהוא משליך תפוחים אל עבר הקהל (חסידים)
מעמד מרגש נערך אמש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם נסגר קטע הכביש עד ל'כיכר ברטנורא', עם צאתו של האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, מבית מדרשו – כשהוא נוסע לאיטו ברכבו | לאורך הציר, המתינו מאות חסידים נרגשים שהחזיקו בידיהם לפידי אש בוערים, וקיבלו את פני הרבי באהבה ובדבקות, מתוך שירה | כך נחתם חודש גדוש ועמוס ביראת שמים, בצל קודשו של האדמו"ר, אשר הרעיף מהודו הרוחני על חסידיו הרבים, במועדים, בטישים, בשיחות ובמעמדי קודש (חסידים)
כמובן וכנודע כי כל חג במחיצתו של הרבי מסאדיגורה הוא חג עילאי בעוצמה רוחנית יוצאת דופן, ובמיוחד בחגים הקשורים למתן תורה הם חגים של התעלות פנימית מיוחדת אצל הרבי, אשר נפשו יוצאת בכמיה עמוקה לבורא יתברך שמו על מתן תורתו לעם קרובו | אמש, עם צאת החג, ערך הרבי טיש נעילת החג מרומם ונעלה בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, מתוך דבקות עליונה, עודד את שירת החסידים בעוז ובתעצומות (חסידים)
אמש, בסיום יום הכיפורים, ערך האדמו"ר מספינקא את השלחה"ט ברוב הוד והדר | בסעודה שולבה גם סעודת הילולא לעילוי נשמת רבו המובהק של האדמו"ר – הרה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל, כשבמהלכה נשא הרבי דברי חיזוק והתעוררות לזכר דמותו המאירה של הצדיק (חסידים)
ימי התעלות רוחנית עברו על קהל חסידי פינסק קרלין במחיצת רבם ומאורם בימי ראש השנה הנעלים | בערב החג, לאחר אמירת סליחות זכור ברית ותפילת שחרית, פקד האדמו"ר את בתיהם של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שם העניק לו הגה"צ צלוחית דבש מבורכת, ושל האדמו"ר מתולדות אהרן, לברך ולהתברך בברכת השנים | בצאת החג ערך הרבי את הטיש בהיכל הטישים של החסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי באבוב זכו לשהות לימי ראש השנה בצילא דמהימנותא של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק | עקב הצפיפות הרבה, הוקמו השנה גלריות ענק חדשות לאברכים ובני תשחורת למען יוכלו לחזות בנועם פני מלכם בעבודתו הקדושה במהלך ימי החג | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג, ולאחר הבדלה זכו כלל החסידים לעבור ולהתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
תיעוד ענק מצאת ימי החג ראש השנה בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' לאחר שזכו כלל החסידים להתעלות כדבעי בצל הקודש | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג למשך שעתיים, ובסיומה פצח בריקוד עם החתן, נכד האדמו"ר מסקווירא, ששהה בצילו לימי החג | צפו בתיעוד (חסידים)
צפו בתיעוד מצאת ימי החג בחצר הקודש זוועהיל, במרכז החסידות בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. בראש השולחן הסב האדמו"ר, כשלימינו מרא דכולא תלמודא, הגאון רבי יחיאל מיכל זילבר, ראש הישיבה, לצד המוני החסידים שכולם היו לבושים בבגדי לבן כמנהג החסידות בראש השנה (חסידים)
האודיטוריום העירוני בבני ברק לבש חג לקראת יום טוב, כשהפך למרכז רוחני עבור חסידי אלכסנדר, כמדי שנה בשנה, אשר החסידות כולה מתכנסת בראשות האדמו"ר באולם זה כדי לחגוג את מועדי חודש תשרי | הצלם איתי קצב נהר הערב עם המוני החסידים לטיש נעילת החג, ומגיש תיעוד מרהיב מהשולחן הטהור (חסידים)
בשנה השנייה למלכותו התאספו מאות חסידי ביאלה לחוג את החג בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | את הטישים ערך הרבי בסוכה הגדולה שהוקמה מבעוד מועד לקראת חג הסוכות הקרב ובא | הצלם שוקי לרר, ששהה במהלך החג בירושלים, מיהר במוצאי יום טוב לתעד את הרגעים הנעלים בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
לאחר שני ימי חג ראש השנה עמוסים ברוחניות דקדושה, זכו חסידי ביאלה בני ברק להתאסף במוצאי החג סביב שולחנו של הרבי שערך את ה"טיש" המסורתי של נעילת החג, כשהוא מעוטר בבגדי לבן כנהוג | בטיש המרגש שבו החסידים שואבים כוחות לגמר החתימה, נשא הרבי דברי התעוררות וחיזוק, והכין את קהל חסידיו לקראת הימים הנוראים (חסידים)
לאחר שמאת חסידי מודז'יץ זכו להתפלל את תפילות ימי ראש השנה בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של החסידות במרכז בני ברק, ערך הרבי טיש נעילת החג באווירה מרוממת דווקא בהיכל בית המדרש הישן בעיר | במהלך הטיש, נשא הרבי אמרות טהורות, חיזק את לבבות החסידים והכין אותם לקראת גמר החתימה של יום הכיפורים (חסידים)
במבנה המיתולוגי של ישיבת חוג חתם סופר ברחוב מימון בבני ברק, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי במוצאי החג כשהוא אחוז שרעפי קודש מתןך התעלות | החסידים הרבים, שהגיעו לשהות במחיצת האדמו"ר בימי הדין, נשארו גם לנעילת החג כדי לשמוע את דברי החיזוק (חסידים)
במרכז החסידות בבני ברק, בהיכל הטישים הגדול, ערך האדמו"ר מדארג את השולחן הטהור לרגל נעילת חג ראש השנה | החסידים הרבים, שהסתופפו בצל הרבי, זכו לשמוע אמרות הקודש של הרבי, ששיגר דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים | הרבי קרא לחסידיו להמשיך בעבודת ה' ביתר שאת, ולהתכונן לימים הנוראים הבאים, ימי הרחמים והרצון, ובראשם יום הכיפורים (חסידים)