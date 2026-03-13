שבעה עשורים לאחר שהונחה אבן הפינה לקרית צאנז על ידי הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זיע"א, חנך בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מצאנז, את מחלקת "יולדות ג'" הממוגנת והחדשנית • חשיפת 'לניאדו': כבר בתקופה המתוחה טרום פרוץ המלחמה, הורה האדמו"ר למהר ולהשלים את בניית האגף הממוגן למען ביטחון היולדות • "לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים" (חרדים)
אדם שאושפז בבית החולים לניאדו בנתניה נפגע באורח בינוני בשריפה שפרצה באחת המחלקות, ומטופל נוסף נפגע באורח קל | לפי בית החולים, המאושפז ככל הנראה עישן בחדר | מערכת הכיבוי האוטומטית הופעלה במחלקה, והשריפה כובתה במהירות | לא נשקפת סכנה למטופלים נוספים והמחלקה לא פונתה (בארץ)
מרכז רפואי צאנז בנתניה חנך מחלקות חדשות לטיפול נמרץ ילדים, חדרי ניתוח באגף האמהות ואגף אלקטרופיזיולוגיה במכון הקרדיולוגי. האדמו"ר מצאנז קבע מזוזות במעמד חגיגי וברך את הצוותים הרפואיים לאחר סיור מקיף במקום (חרדים)