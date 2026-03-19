קהל מכובד ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי חתן האדמו"ר מקאסאן הילקערסט, עם הכלה בת הרה"ג ר' שלמה צבי גרינברגר רב דביהמ"ד 'אהבת שלום' ויז'ניץ באלעד בן הרה"ג ר' שאול גרינברגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ וחתן האדמו"ר מאנטניא (חסידים)
האדמו"ר מאנטניא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, כשהוא חבוש במלבושי שבת | במהלך הטיש פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים המעוררים, וזאת כדי לרמז על מהותו של היום כ'ראש השנה' לאילנות – בבחינת "כי האדם עץ השדה" | לצד האדמו"ר על שולחן המזרח נצפה אחיו, הרה"ג רבי אליעזר הגר מאשדוד, שהנעים את קולו הרם בשירה אדירה שסחפה את הקהל כולו (חסידים)
בבית המדרש אנטניא בבני ברק נחגגה השבוע שמחת בר המצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים מאנטניא ובערגסאז |בניגוד לשמחות המקובלות בחצרות האדמו"רים, בהן הכיבוד בשולחן הכבוד מסתכם בדרך כלל בעוגת טורט ומיץ ענבים, הפעם הופתעו הרבנים לראות שולחן ערוך בכל טוב - "שולחן מתוק" עמוס ומפנק, החל מפופקורן וסלטי חסה ועד לצ'ולנט חם ומהביל שהוגש לשולחן המזרח לשמחת לב הרבנים| צפו בתיעוד (חסידים)
שלושים ושתיים שנה לאחר שעלה על כס ההנהגה, חידש אמש האדמו"ר מאנטניא את מלבוש הקאלפיק, כפי מנהג אדמו"רי החסידות לבית ויז'ניץ לדורותיה | האדמו"ר שנמנע עד עתה מלהשתמש במלבוש זה, החל לחבוש אותו להפצרת בני משפחתו וחסידיו שהתרגשו לחזות בנועם זיו עבודתו עם הקאלפיק על ראשו במעמד הדלקת נרות חנוכה (חסידים)
באולם קטן בבני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה שמחת אירוסי צאצאי האדמו"רים מוואסלוי - אנטניא - קוז'ניץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר, ובשונה משאר שמחות בית צדיקים, בשמחה זו בחרו האדמו"רים לשבת על כסאות פשוטות מהאולם, ולא על כסאות כבוד כנהוג בחצרות האדמו"רים (חסידים)
תיעוד נעלה מימי חג הסוכות בחצה"ק אנטניא במרכז החסידות בבני ברק, כאשר לאחר עריכת השולחן הטהור בסוכה, נכנס האדמו"ר אל היכל בית מדרשו לשמחת בית השואבה, שם עודד את פרחי החסידים לרקוד לכבוד החג, כשהוא מנעים מעת לעת בדברי תורה כי ה' הטובה עליו (חסידים)
תיעוד מעניין מרחובתיה של עיר התורה והחסידות בני ברק. כוכב הרשת דודי קפלר המתעד מעת לעת את חיי היום יום של יהודים יראי שמים העמלים על פרנסתם, עצר אתמול (ראשון) את האדמו"ר מאנטניא, ושאלו 'איך אני מגיע מפה לגן עדן'? צפו בתשובתו המחכימה של האדמו"ר (ברנז'ה)
בין רבבות המלווים היום בעיקר מבני אחינו הספרדים, נצפו גם כמה מהמגזר החסידי, כדוגמת בנש"ק חצרות האדמו"רים והרבנים בארץ ובעולם שנצפה עומד ללא כובע ומחלק מים למלווים | האדמו"ר שהגיע בלבוש שבתי, האדמו"ר שהזדעזע ליד לוח המודעות, והרבנים שהמתינו בבית העלמין | צפו בגלריה (חסידים)