ברקע הביקורת הציבורית על ההתקפלות הישראלית בכל הנוגע להכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מצטרף לביקורת | לדבריו, יש להחליף את ה"ממשלה ההרסנית" ש"קרסה בחזית המדינית ובהסברה כמו שקרסה בטבח שמחת תורה" (פוליטי)
לאחר פרישת המפלגות החרדיות מהממשלה בשל הפרת הסיכומים הבוטה עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, החל קרב בתוך הממשלה על "הירושה" שהותירו | סמוטריץ' רוצה לחזק את אחיזתו ב'אוצר' על ידי ועדת הכספים ומה דורש השר בן גביר? | כל הפרטים (פוליטי)
שר הביטחון לשעבר ליברמן מסרב לחזור בו מהאמירה הקשה בה טען - כי חיילי צה"ל שנהרגו ברצועה: "נפלו על מזבח שימור הקואליציה" | לדבריו: "אי אפשר לבצע משפט שלמה בחטופינו ולצפות מהמדינה להמשיך כרגיל" (פוליטי)
לאחר האיומים הפומביים של שני השותפים הבכירים בממשלה, מתברר שנתניהו בסיוע של אריה דרעי, פועלים מאחורי הקלעים לייצר אלטרנטיבה ומנסים ללחוץ את חבר הכנסת בני גנץ להצטרף לממשלה ובכך הם יוכלו להתקדם לכיוון עסקה עם חמאס, הסכמים מדיניים ופיתרון לחוק הגיוס | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
לאחר שהמנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה הבוקר ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, לפעול לפיזור הכנסת, החל לחץ גדול בלשכת ראש הממשלה - שהיה עסוק בכלל בחקירה הנגדית | לכתבנו נודע, כי גורמים בלשכתו הפעילו לחצים אדירים לקיים שיחה עם גדולי ישראל - אך נתקלו בסירוב מוחלט | כל הפרטים (חדשות חרדים)
לאחר שבג"ץ נענה חלקית לראש השב"כ רונן בר ונתן לו דחייה עד היום ב-12, לפני זמן קצר בר הגיש את התצהיר בו יש ביקורת חריפה נגד ראש הממשלה נתניהו ועל דרך ההתנהלות | בר התייחס ל'קטאר-גייט', למועד פרישתו וכן על הסיבה שהוציאו אותו מצוות המו"מ (חדשות)