תיעוד ענק מרהיב ומסכם מימי חג הפסח בחצר הקודש צאנז קלויזנבורג בצל קודשו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק | החל מרגעי שריפת החמץ בערב החג, דרך אפיית מצות המצווה בחבורה ושולחן הסדר המפואר, ועד לטיש נעילת החג המרומם במוצאי שביעי של פסח בו נצפה הרבי אוכל 'קניידלעך' כמנהג אבותיו למעלה בקודש (חסידים)
במעמד נעילת החג המרומם שערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג לפני אלפי חסידיו, נהג כפי מנהג אבותיו הק', לאכול בעת זו 'קניידלעך' הנעשים מקמח מצה, בהמשך בחר האדמו"ר לחלק מזה שיריים לעשרות האורחים מכל רחבי העולם שבאו לעשות את החג בצילו | צפו בתיעוד מסכם מהחג המרומם בצל האדמו"ר (חסידים)