מאות מפגינים מ'הפלג הירושלמי' חוסמים את הכניסה לירושלים במחאה על מעצר בן ישיבה | במהלך המהומות הותקפו חיילים ואחד מהם שלף נשק | נעשה ניסיון להפוך ניידת משטרה והכוחות פועלים לפינוי הציר באמצעות מכת"זית וכוח פיזי (אקטואליה)
בין מאות הפוקדים את מעונו של הרבי מצאנז, חייל שנפצע אנושות בקרב בעזה הגיע לחדר הרבי, כשהוא על כיסא גלגלים, מלווה באביו | החייל שרד נס: מחבל ירה עליו צרור של 9 כדורים; 5 פצעו אותו אנוש, והשאר נבלמו. ברגעיו האחרונים, צעק "שמע ישראל" ואז איבד הכרתו. לאחר שלושה חודשים בהם היה מונשם ומורדם - חזר לחיים | הרבי בירך אותו בחום תוך שהוא מדגיש כי "הרפואה מוכנה לפני המכה" | החייל נשאר להתפלל מנחה עם הרבי, כשלפני כן התוועד עם בחורי החסידות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
חייל אמריקני ממוצא לבנוני, שהציג את עצמו כתומך חמאס, הואשם יחד עם שניים מחבריו בתכנון פיגוע במטעני חבלה ובהשחתת מוסדות יהודיים בפיטסבורג – לאחר שכבר נחשד בעבר בפעילות אנטישמית | הרשויות חושדות בחייל העונה לשם מוחמד, כי הצליח להערים על הרשויות במטרה לקבל סיווג בטחוני (חדשות, בעולם)