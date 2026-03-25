ראשיד חניש הורשע ברצח רנה חג'ג' בן ה-89 בליון | השליך אותו מקומה 17 אל מותו | התביעה ביקשה הרשעה ברצח אנטישמי שהייתה מובילה למאסר עולם, אך השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי למרות פרסומים אנטישמיים ברשתות | הקהילה היהודית מביעה אכזבה (בעולם)
תושב הוד השרון הצטלם עם אקדח, כשאצבעו על ההדק, בעודו מיישיר מבט רציני למצלמה | הוא פרסם את התמונה ברשת ואיים לפגוע בראש הממשלה לשעבר בנט | את התמונה גם קבע כרקע בחשבונו האישי | היום גזר בית המשפט את דינו (משפט)
צעיר כבן 23 מלייקווד נידון למאסר בגין תאונת דרכים בה נהרגה חואנה לופז-הרננדז (44) | הנהג, ששתה כמעט כפול מהמותר ונסע במהירות 140 קמ"ש, זכה להפחתה בעונש בזכות קמפיין "אם שותים לא נוהגים" שהשיק (משפט, בעולם)
טייס שניסה לכבות את המנועים של טיסה מסחרית בזמן שהמטוס באוויר, לא ירצה עונש מאסר נוסף מעבר ל-50 הימים בהם נעצר, כך פסק אמש בית המשפט בארצות הברית | השופטת אמרה בדיון כי "טייסים אינם מושלמים, הם בני אדם", וכי "גם הם בני אדם וכל בני האדם זקוקים לעזרה לפעמים" (תעופה)