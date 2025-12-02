שלוש שנים לאחר שנחת ברשת כניסוי "צנוע", ChatGPT מסמן ציון דרך מרשים עם כ־800 מיליון משתמשים פעילים בשבוע - אך נכנס לעשור השני של מהפכת הבינה המלאכותית כשהוא מוקף בשאלות קשות על אמינות, כלכליות, תחרות גוברת ובעיקר: האחריות של צ'אט־בוט שהפך לשותף שיחה עבור מאות מיליונים | סיכום חגיגי לרגל יום ההולדת השלישי (טכנולוגיה)
מחקר חדש של OpenAI מסביר למה צ'אט-GPT ומודלים דומים ימשיכו "להמציא עובדות" ולספק מידע שגוי - התופעה מושרשת עמוק במבנה הלמידה וההערכה של הבינה המלאכותית | החוקרים מזהירים: הניסיון לסלק טעויות אלה אולי לא יסתיים לעולם, אך יתכן וישנן דרכים להתגבר על כך (טכנולוגיה)
המודל החדש, שהפך לברירת המחדל לכל משתמשי ChatGPT, מציע דיוק משופר, בחירה אוטומטית בין גרסאות שונות, יכולות קוד מתקדמות ואינטגרציה עמוקה במערכות של מיקרוסופט ואפל - אך לא כולם משוכנעים שמדובר במהפכה טכנולוגית (טכנולוגיה)
המאבק האישי בין אלטמן למאסק מקבל תפנית על הלוח - מודל o3 של OpenAI התחרה מול Grok 4 בגמר הטורניר, לאחר שלושה ימי משחקים במתחם Kaggle Game Arena של גוגל | עם 90.8% דיוק במסעים לעומת 80.2% בלבד ליריב, שמר o3 על רצף ניצחונות מושלם והותיר את היריב עם טעויות קשות ואובדן מלכה במספר משחקים | בגמר שודרה גם פרשנות חיה של מגנוס קרלסן ודיוויד האוול, שלא חסכו בביקורת על יכולות ה-AI של מאסק (טכנולוגיה)
העולם השתנה מאז שנכנס לחיינו צ'אט GPT, אך מי שכותב טקסט דרך הצ'אט ולא עורך אותו, יש מספר סימנים מזהים להבחין בכך, אחד הסימנים המובהקים הוא המקף האמצעי | האקדמיה ללשון עברית עושה קצת סדר (חדשות טכנולוגיה)
חברת OpenAI מפרסמת התרעה חריגה על כך שמודלי הבינה המלאכותית המתקדמים הבאים שלה עלולים להנגיש ידע מסוכן גם למתחילים, ולהפוך תהליכים מורכבים של פיתוח חומרים ביולוגיים מסוכנים לנגישים יותר מאי פעם | החברה משיקה מסגרת היערכות חדשה וקשוחה, אך מודה כי ייתכן שהיכולות העתידיות של המודלים יחייבו פיקוח עולמי ועדכון מתמיד של כללי הבטיחות, כדי להתמודד עם סיכונים חסרי תקדים שמציבה הטכנולוגיה המתפתחת (טכנולוגיה)
למרות היכולות המרשימות בתחומים רבים, ChatGPT מגלה מגבלות מפתיעות כשזה מגיע למשחק השחמט – עם שגיאות בסיסיות, חוסר הבנה של חוקי המשחק, ואסטרטגיה בלתי עקבית שמאתגרת את אמון המשתמשים ביכולתו הלוגית (טכנולוגיה)
מהפכת הבינה המלאכותית 2025: מנוע היגיון מתקדם, זיכרון ארוך-טווח וטיפול מולטימודלי ברמה חסרת תקדים – כיצד GPT-5 מתקדם מעבר ליכולות הקוליות של GPT-4o, מדוע מיקרוסופט כבר משלבת אותו במוצריה, ולמה הוא מהווה צעד משמעותי לקראת בינה מלאכותית כללית (AGI) שתשנה את חיינו בכל התחומים – ממשרד ועד בית (טכנולוגיה)