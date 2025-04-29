במלאות שמונים שנה להסתלקותו של הרה"ק רבי יעקב חיים מסטאלין זי"ע, אשר משימת חייו היה הצלת הדור הצעיר, תוך שהוא מקרב צעירים וסטודנטים שאינם דתיים ועוד. פקד האדמו"ר מלוצק את הציון הקדוש בבית החיים בדיטרויט שבארה"ב | בהמשך ערך טיש הילולא באוהל הענק שהוקם במקום לרגל ההילולא קדישא (חסידים)
התרגשות דקדושה בקרב חסידי קרלין סטולין, למשמע הבשורה כי מורם ורבם האדמו”ר מקרלין סטולין, יערוך את השבת הקרובה - תזריע מצורע, בעיר דטרויט שבמישיגן בארה"ב, לרגל יום ההילולא של דודו הגדול, הרה”ק רבי יעקב חיים מסטולין זצ”ל, אשר מקום מנוחתו בבית העלמין בדטרויט | הערכות חסרת תקדים במקום לקראת הגעת מאות חסידים | כל הפרטים (חסידים)